Президентът на Лион е критикувал играчите след загубата от Монако

Президентът на френския Лион Жан-Мишел Ола е повишил тон на някои от важните играчи на тима, един от които със сигурност е Мемфис Депай, след снощното поражение с 0:2 от Монако в първенството.

Ола е заявил, че представянето на звездите под очакванията показва, че трябва да говорят по-малко и да се раздават повече в мачовете, а тимът изостава на 22 точки от лидера Пари Сен Жермен. Неделното поражение с 0:2, дошло с ранни попадения, позволи на Сент Етиен да ги доближи само на 3 точки.

Lyon president Jean-Michel Aulas has put Memphis Depay in his place. https://t.co/KNjBkRziVt pic.twitter.com/Iml0YE3JyR