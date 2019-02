Григор Димитров сред звездите на партито на "Оскар"-ите Vanity Fair 2019

Най-добрият български тенисист Григор Димитров е бил сред посетителите на бляскавото парти Vanity Fair 2019, което по традиция се провежда след церемонията по връчването на най-престижните филмови награди “Оскар”.

Припомняме, че на сцената на тазгодишните “Оскар”-и стъпи българин - Димитър Маринов развя родния флаг покрай участието си в “Зелената книга”, който спечели приза за най-добър филм.

Catch a glimpse of Natalie Portman, Shailene Woodley, Grigor Dimitrov and Miguel, our #StarsinDior, at the Vanity Fair 2019 Oscar Awards.

#Oscars pic.twitter.com/9eo8mM0KEm