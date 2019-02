Солскяер призна Кит Харингтън за "Крал на севера"

Английският актьор Кит Харингтън, който играе Джон Сноу в "Игра на тронове", подкрепи Манчестър Юнайтед по време на регионалното дерби от английското футболно първенство срещу Ливърпул, съобщи официалният уебсайт на "червените дяволи".

From one King in the North to another.



Great to welcome #GameOfThrones star and #MUFC fan Kit Harington to Old Trafford on Sunday. pic.twitter.com/0qZzhXgEm4