Авто Мания Новият Peugeot 208 в борба със скуката 25 февруари 2019 | 17:05 - Обновена 0 0 0 0 1 Светът се променя и бъдещето крие много въпроси. В автомобилния бранш, както и в много други области, новите предизвикателства търсят подходящи решения. Надграждайки своята 208-годишна история, PEUGEOT подхожда спокойно и практично към ерата на енергийния преход, като предлага вълнуваща и същевременно успокояваща визия за бъдещето: #UNBORINGTHEFUTURE. Новият PEUGEOT 208, който ще бъде показан за пръв път на Автомобилния салон в Женева, е нов елемент в тази визия: той утвърждава един младежки облик и излъчва енергия и спонтанност, които отразяват ценностите на PEUGEOT - високи очаквания, стил и емоция. Неговият динамичен външен вид е олицетворение на спортен стил, изпълнен с обещание. Елегантният и качествен дизайн му придава първокласен външен вид, който отговаря на стратегията на PEUGEOT за препозициониране към луксозния клас автомобили. Новият PEUGEOT 208 е в сърцето на B сегмента, носейки свой собствен принос към онова, което прави гамата PEUGEOT толкова успешна: утвърден дизайн с отличителни иновации и технологии Новият PEUGEOT 208 стъпва на CMP (Common Modular Platform) - автомобилната платформа на PSA Group от най-ново поколение. Създадена специално за сегменти B и C, тази нова автомобилна база допълва EMP2 (Efficient Modular Platform). Както подсказва името, платформата CMP се адаптира по отношение на размерите и възможностите за двигатели. Приспособявайки се към всички енергийни източници, тя ще позволи на клиентите да избират своя предпочитан тип силов агрегат - традиционен двигател с вътрешно горене (бензинов или дизелов) или електрически мотор.

Новият PEUGEOT e-208: e-motion Новият PEUGEOT e-208 предлага жизнено, стимулиращо изживяване при шофиране със своя 100% електрически мотор, наличен от момента на лансирането: 100 KW (136 к.с.) електрически мотор, развиващ 260 Нм въртящ момент (наличен от 0 км/ч) за незабавна реакция, безшумен двигател, нула вибрации, технологичен дисплей на централния екран (функционален дисплей за задвижващия тракт в реално време). Новият PEUGEOT e-208 предлага три режима на шофиране: 1. Eco: за оптимизиране на пробега 2. Normal: оптимален комфорт за ежедневно ползване 3. Sport: дава се приоритет на динамиката и усещанията, максимална мощност и въртящ момент (0 до 100 км/ч за 8,1 сек.). Налични са също два режима на спиране чрез скоростния лост с подходящо презареждане на батерията: Умерен, осигуряващ усещане близко до това, което се усеща при спиране с двигател с вътрешно горене, Усилен, за контролирано намаляване на скоростта чрез педала на газта. Новият PEUGEOT e-208 предлага най-добрия температурен комфорт на пазара с: мощен нагревател (5 kW), захранван от HV батерия, термопомпа и автоматичен контрол на температурата в купето, осигуряващи същия комфорт както в автомобил, задвижван от двигател с вътрешно горене. Пробегът на автомобила се запазва, благодарение на подобрена икономия на енергия в сравнение с конвенционална климатична система, отопляеми седалки (според версията) програмируема предварителна климатизация, контролирана от сензорния екран или дистанционно чрез приложението за смартфон MyPeugeot®. Освен комфорт тази функция позволява оптимизация на пробега (зададената температура се постига по-бързо по време на стартирането) и позволява оптималната функционална температура на батерията да се достигне по-бързо. Интериорното и багажното пространство са идентични като при версия с двигател с вътрешно горене. Батериите, които заемат обем от 220 л, са разположени под пода в новия PEUGEOT 208.

Характерно за Марката, ходовата част на новия PEUGEOT e-208 е оптимизирана и са приложени специфични технически решения (оптимално разпределение на масата). Това позволява на новия PEUGEOT e-208 да постигне динамични показатели, равностойни на версия с двигател с вътрешно горене. Новият PEUGEOT e-208 е оборудван с батерия с голям капацитет 50 kWh, позволяваща пробег на автомобила до 340 км, съгласно сертифициращия протокол WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedures) и 450 км съгласно NEDC (New European Driving Cycle). Свързаният с охлаждащата система на купето температурен контрол с течно охлаждане позволява бързо презареждане, оптимизиран пробег и по-дълъг жизнен цикъл. Тази батерия има гаранция 8 години или 160 000 км за 70% от своя заряден капацитет. Режимите на зареждане са гъвкави и адаптирани към ежедневното ползване. Възможни са три режима на зареждане: използване на обикновен домашен контакт или за пълно зареждане за 16 часа – използване на контакт Legrand® Green Up™ за тежки натоварвания, предоставян заедно с кабел за зареждане, чрез Wall Box, осигуряваща пълно зареждане за 5 часа и 15 минути с трифазната версия (11 kW) или за 8 часа с монофазната версия (7,4 kW), използване на специална обществена станция за зареждане: регулирането на температурата на батерията позволява използването на 100 kW зарядни устройства, като 80% от заряда се постига за 30 минути. Новият PEUGEOT e-208 може да бъде зареждан и дистанционно, ако бъде програмиран чрез екрана Connected Navigation или с приложението за смартфон MyPeugeot®. Тази система ви позволява да започвате и да спирате зареждането по всяко време, както и да проверявате статуса на заряда. За да помогне на своите клиенти при енергийния преход, PEUGEOT лансира нова услуга (в зависимост от държавата) едновременно с маркетинг дейностите за PEUGEOT e-208, базирана на три основни точки: Easy-Charge (Лесно зареждане)или как да улесним достъпа на нашите клиенти до различните решения за зареждане. - Редица решения за зареждане в дома или офиса с широк избор от оборудване (контакт за тежки натоварвания, Wallbox, Smart Wallbox и др.), услуга за диагностика с цел да се оцени електрическата инсталация и да се планира по-добре решение за зареждане и финално инсталиране, - Предложение за обществено зареждане чрез Free2Move Services, включително пропуск за зареждане, предоставящ достъп до над 85 000 станции за зареждане в Европа: предварителен избор на зарядни станции според разстоянието, скоростта и цената на зареждане. Свързаната навигация се грижи за упътването до избраната зарядна станция.

Easy-Mobility (Лесна мобилност) или как да осигурим мобилността на нашите клиенти при всички обстоятелства чрез: - Trip planner: инструмент за планиране и организиране на дълги пътувания чрез Free2Move Services; предложение за най-добрите маршрути, взимайки предвид останалия пробег и наличието на зарядни станции по пътя. Изпращането на маршрута към свързаната навигация позволява да се намери този маршрут докато сте в автомобила, - Mobility Pass: удължена и гарантирана мобилност посредством пропуск за автомобил под наем по всяко време според необходимостта. - E-coaching: инструмент в приложението MyPeugeot, който позволява получаването на съвети как да се оптимизира шофирането и пробега на новия e-208. Serenity (Спокойствие) или как да вдъхнем увереност на нашите клиенти по време на техния откривателски процес и да им позволим да се наслаждават на автомобила си в пълно спокойствие: - Нови дигитални симулатори на пътувания на сайтовете на PEUGEOT, за да се насърчи опознаването на света на електрическия автомобил - Специални договори за сервизно обслужване и пътна помощ, които могат да бъдат включени като еднократен финансов пакет, за да се гарантира спокойствие по всяко време - Сертификат за капацитет на батерията, за да се улесни препродажбата на автомобила с гаранция за зарядния капацитет на батерията. Новият PEUGEOT e-208 предлага достъп до нова форма на мобилност, осигуряваща свобода на движение в града, дори там, където съществуват рестрикции за автомобилите. Бензинови, 3-цилиндрови, 1,2-литрови двигатели: PureTech 75 S&S BVM5 PureTech 100 S&S BVM6 или EAT8 PureTech 130 S&S EAT8. Дизелов, 4-цилиндров,1,5-литров двигател: BlueHDi 102 S&S BVM6. За регионите, в които изискванията за контрол на емисиите не са толкова стриктни, ще се предлагат и двигатели с механична (BVM6) или автоматична скоростна кутия (EAT6). Новият PEUGEOT 208: елегантен, привлекателен дизайн Екстериорът на новия PEUGEOT 208 е така отличителен и изпълнен с вкус, че може да пропусне хромираните елементи и да разкрие силата на изразителния дизайн с приятни пропорции. Той е изцяло в центъра на стратегията на PEUGEOT за препозициониране към луксозния клас автомобили. По-дълго, по-широко и по-ниско в сравнение с предходния PEUGEOT 208, това ново поколение разкрива отличителен силует, подсказващ спортен дух чрез своите изчистени, стегнати линии. Усеща се ясно и нотка на чувственост, загатната от широко изваяните калници и цялостната линия на каросерията - дискретен баланс между мекота и твърдост. Погледнат отстрани, новият PEUGEOT 208 разкрива своето скъсено предно стъкло, което позволява пространство за по-дълъг, изваян преден капак. За да подчертае спортния външен вид, силно наклоненото малко странично стъкло е идеално изравнено с арката на задното колело. Версиите GT Line и GT се отличават с уширения на арките на колелата в блестящ черен цвят: това прави каросерията по-аеродинамична и диаметърът на джантите изглежда по-голям. При тези премиум версии 17-инчовите джанти са украсени със завинтващи се вложки с възможност за персонализация, които подобряват аеродинамичния ефект и намаляват необресорената маса (-3.6 кг на автомобил). Незабавно разпознаваема, предницата е умела комбинация, която повтаря визуалната идентичност на долната част на новия PEUGEOT и светлинния подпис на Full LED предни фарове с трите характерни черти под формата на нокти (според версията). Предната броня е проектирана като един контур, съдържащ идеално интегрирана радиаторна решетка с един отвор в центъра, носеща емблематичния Лъв на PEUGEOT. Върхът на предния капак изтъква надписа 208. Като продължение на PEUGEOT 3008/5008/508, задната част на PEUGEOT 208 изпъква със своята черна лента, преминаваща през целия капак на багажника и свързваща светлините с трите характерни черти под формата на нокти (видими както през нощта, така и през деня). Дизайнът е прецизен, формите са стегнати. Задният дифузьор е наличен с покритие в блестящ черен цвят и, според варианта на двигателя, може да бъде подчертан от хромиран ауспух. Новият PEUGEOT 208: Високотехнологичен, висококачествен Вдъхновен от концептуалния автомобил PEUGEOT FRACTAL, новият PEUGEOT 208 се възползва от несравнимо ново поколение на PEUGEOT i-Cockpit®, неделима част от ДНК-то на PEUGEOT, с твърди последователи от над 5 милиона водачи. PEUGEOT i-Cockpit® на новия PEUGEOT 208 съдържа същата елегантна ергономична конструкция от 3 части както при другите модели в гамата. Цялата информация е лесна за виждане, внимателно разположена в зрителното поле на водача. В зависимост от нивото на оборудване информацията от инструменталния 3D панел на PEUGEOT i-Cockpit® може да бъде прочетена на две нива. Върху горната дигитална подложка информацията се проектира като холограма. Данните са динамични, извеждат се по-близо или по-далече от очите на водача в зависимост от значението или спешността им и така увеличават времето за реакция с около половин секунда. Над лостчетата в централната част сензорният екран е наличен в 5-, 7- или 10-инчова версия, в зависимост от нивото на оборудване и избраните опции. Всички използвани материали са приятни на допир, луфтовете са минимални, сензорните и физическите бутони са интелигентно разположени. От ниво Active (в зависимост от държавата) бордното табло е облицовано и централната част е декорирана с карбоново покритие. Компактният волан е възприет от по-високите пазарни сегменти. При EAT8 електрическата команда Shift and Park by Wire е интуитивна и ергономична. Перата за смяна на предавките от волана позволяват механична смяна понякога без да се губи автоматичния режим. Купето оформя кокпит, който обгръща пътниците. Седалките са изключително удобни и лесни за поддържане.





