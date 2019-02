Снукър Тепчая Ун-Ну е кралят на скоростния снукър 25 февруари 2019 | 16:44 0 0 0 0 0 Тепчая Ун-Ну, който е известен като играещия най-скоростен снукър, спечели първата ранкинг титла в кариерата си, триумфирайки в екстравагантния Shoot Out. Най-противоречивото събитие от ранкинг системата отново излъчи нов член на семейството на шампионите, след като Ун-Ну спечели финала срещу Майкъл Холт. "I told myself I could win this tournament many years ago...it is perfect for my style."



Thepchaiya Un-Nooh is fastest player on tour and now he is the winner of snooker's most quickfire event. Here is his reaction to a blistering @BetVictor Shoot Out victory.#ClockIsTicking pic.twitter.com/fJ5Twmcwep — World Snooker (@WorldSnooker) February 25, 2019 Роденият в Банкок 33-годишен майстор на щеката е едва вторият тайландец с титла след пионера Джеймс Уатана. Световният номер 53 също така направи най-високия брейк в историята на Shoot Out - 139 срещу Джейми Кларк на полуфиналите. На финала Ун-Ну отново бе в топ форма и реализира серия от 74, която му бе достатъчна за трофея. Тайландецът е с най-бърза статистика в световния тур за изпълнение на удари - под 17 секунди, с каквато не може да се похвали дори Рони О’Съливан. Thepchaiya Un-Nooh secures his first ranking title! pic.twitter.com/j6uVmBKnPy — World Snooker (@WorldSnooker) February 24, 2019 Титлата донесе на Ун-Ну 32 000 паунда и с тях той скочи с 12 до 41-ва позиция в световната ранглиста, като в кариерата си до момента можеше да се похвали само с успех в Световното първенство по снукър с шест червени през 2015-а в родината си. За Майкъл Холт триумфът също щеше да е първи, като той ще се утеши с 16 000 паунда, а иначе на полуфиналите направи много добър брейк от 56 точки за обрат от 0-21 на Майкъл Уайт.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

