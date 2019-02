НБА Баскетболистът, който спечели “Оскар” за втори път 25 февруари 2019 | 13:47 - Обновена 0 0 0 1 1

Mahershala Ali becomes the first Muslim actor to win an Oscar and the first Oscar-winning actor to play NCAA basketball (for St. Mary's College of California) pic.twitter.com/8w3MbxfR6v — Yicai Global (@yicaichina) February 25, 2019

Историята на Али преди да се превърне във филмова звезда обаче също е доста интересна. 191-сантиметровият актьор, чието рождено име е Махершалалхабаз Гилмор, е считан за обещаваш баскетболист в началото на 90-те години на миналия век, когато дори печели спортна стипендия за добре познатия със спортната си програма университет Сейнт Мерис.



В ролята на гард на отбора той прекарва четири сезона в колежанския баскетбол, записвайки общо 97 мача, в които показателите му са 3.6 точки, 1.1 борби и 0.8 асистенции, но в последствие стига до решението да се отдаде на актьорството, защото не е очарован от отношението към спортистите в онези години.

Before Mahershala Ali became an Oscar-winning actor, he was known as Mahershala Gilmore, a 6-foot-3 guard for @saintmaryshoops.



Ali played four years at SMC and averaged 7.0 pts and 1.8 reb. as a senior. (via @WCCsports)



Mahershala Ali: Baller or Nah?: https://t.co/ppOePsvfi2 pic.twitter.com/omBXuwvflX — The Undefeated (@TheUndefeated) February 21, 2019

Освен с баскетбол, а в последствие и с актьорство, Али за кратко се подвизава и на музикалната сцена. През 2007 на бял свят се появява първият му и единствен рап албум, който Махершала записва под името Принц Али.



В Сейнт Мерис бъдещата филмова звезда се дипломира със специалност “Масови комуникации”. В последната си година като колежански спортист Али има по 7.0 точки, 1.8 борби и 0.9 асистенции в 27 мача.



Али е първият актьор, спечелил “Оскар”, който е играл баскетбол в първа дивизия на NCAA. Друг от номинираните за тазгодишните филмови награди на Академията също има баскетболно минало - Йоргос Лантимос, който получи номинация зa режисура за творението си Фаворитката, за кратко играе професионално в Гърция. Махершала Али спечели за втори път в кариерата си “Оскар” за “Най-добра поддържаща роля”. След като през 2016 година той взе статуетката за изпълнението си в Лунна светлина на режисьора Бари Дженкинс, превръщайки се в първият мюсюлманин, стигнал до наградата на Академията за актьорска игра, сега Али отново грабна отличие, този път за играта си в Зелената книга на Питър Фарели.Историята на Али преди да се превърне във филмова звезда обаче също е доста интересна. 191-сантиметровият актьор, чието рождено име е Махершалалхабаз Гилмор, е считан за обещаваш баскетболист в началото на 90-те години на миналия век, когато дори печели спортна стипендия за добре познатия със спортната си програма университет Сейнт Мерис.В ролята на гард на отбора той прекарва четири сезона в колежанския баскетбол, записвайки общо 97 мача, в които показателите му са 3.6 точки, 1.1 борби и 0.8 асистенции, но в последствие стига до решението да се отдаде на актьорството, защото не е очарован от отношението към спортистите в онези години.Освен с баскетбол, а в последствие и с актьорство, Али за кратко се подвизава и на музикалната сцена. През 2007 на бял свят се появява първият му и единствен рап албум, който Махершала записва под името Принц Али.В Сейнт Мерис бъдещата филмова звезда се дипломира със специалност “Масови комуникации”. В последната си година като колежански спортист Али има по 7.0 точки, 1.8 борби и 0.9 асистенции в 27 мача.Али е първият актьор, спечелил “Оскар”, който е играл баскетбол в първа дивизия на NCAA. Друг от номинираните за тазгодишните филмови награди на Академията също има баскетболно минало - Йоргос Лантимос, който получи номинация зa режисура за творението си Фаворитката, за кратко играе професионално в Гърция. 0 0 0 1 1 АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 571 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1