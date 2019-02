Де Бройне: Четири трофея ще ни направят най-добрият отбор в историята

Настоящият отбор на Манчестър Сити ще бъде най-добрият в историята на футбола, ако спечели четири купи в рамките на един сезон, заяви халфът на шампионите Кевин Де Бройне. В първенството Сити е на точка от лидера Ливърпул, в Шампионската лига играе срещу Шалке, за Купата на ФА отборът е на четвъртфинал, а вчера спечели Купата на Лигата срещу Челси след изпълнение на дузпи.

