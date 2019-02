Авто Мания BMW Group и Daimler AG с общ проект за 1 млрд. евро 25 февруари 2019 | 12:46 - Обновена 0 0 0 0 0



"Обединяваме силата и опита на 14 успешни марки и инвестираме повече от 1 млрд. евро за създаване на нов играч на бързоразвиващия се пазар за градска мобилност", казва Дитер Зетче, председател на Управителния съвет на Daimler AG и ръководител на Автомобили на Mercedes-Benz. BMW Group и Daimler AG обединяват услугите си за мобилност, за да създадат нов глобален играч за устойчива градска мобилност. Двете компании инвестират повече от 1 млрд. евро за развитие и по-тясно обвързване на техните предложения за споделяне на автомобили, пътуване, паркиране, зареждане на електромобили и мултимодален транспорт. Сътрудничеството се състои от пет съвместни предприятия: REACH NOW за мултимодални услуги, CHARGE NOW за зареждане на електрически автомобили, FREE NOW за таксиметрови пътувания, PARK NOW за паркиране и SHARE NOW за споделяне на автомобили."Обединяваме силата и опита на 14 успешни марки и инвестираме повече от 1 млрд. евро за създаване на нов играч на бързоразвиващия се пазар за градска мобилност", казва Дитер Зетче, председател на Управителния съвет на Daimler AG и ръководител на Автомобили на Mercedes-Benz. С дългогодишния си опит мобилните услуги на двете компании изградиха силна клиентска база и вече разполагат с общо около 60 милиона активни потребители. На базата на атрактивните си продукти и солидната клиентска база в ключовите региони Европа и Америка петте компании ще разширяват своя глобален отпечатък. Чрез REACH NOW над 6,7 млн. клиенти ползват възможността за лесен и директен достъп до различни мобилни решения в рамките на мултимодалната платформа за мобилност: чрез приложенията на REACH NOW на потребителите се предлагат различни опции да стигнат от точка А до точка Б. Билети за обществения транспорт могат да бъдат закупувани и заплащани директно, същото важи и за мобилни опции като CarSharing, споделени пътувания или велосипеди под наем. CHARGE NOW е една услуга на Digital Charging Solutions GmbH (DCS) и с гъстата си структура има съществен принос за мобилната революция по пътя към шофирането с нулеви емисии. CHARGE NOW позволява на водачите на електромобили да откриват, ползват и заплащат на обществени станции за зареждане в страната и чужбина. Digital Charging Solutions GmbH разработва решения за лесно и цялостно ползване на обществените станции за зареждане за автомобилните производители и управителите на автомобилни паркове. PARK NOW облекчава паркирането в многоетажни паркинги и на улицата. Иновативната, дигитална паркинг услуга позволява на клиентите с един поглед да открият оптималното решение за паркиране, да резервират паркоместа, да управляват продължителността на паркирането, да влизат и излизат от многоетажни паркинги без билет и автоматично и безкешово да заплащат таксите за паркиране. Освен това PARK NOW позволява на градовете и общините да намалят вътрешноградския трафик от търсенето на паркоместа, който съставлява около 30 % от целия трафик. С това PARK NOW допринася за по-чистите, по-здравословни центрове на градовете с по-високо качество на живот. В Европа и Северна Америка услугата ползват вече над 30 милиона клиенти в над 1100 града. FREE NOW предлага различни услуги за мобилност. Само с докосване с пръст клиентите могат например да поръчат такси, частен шофьор с автомобил под наем или модерен електрически скутер. FREE NOW е един от най-големите Ride-Hailer в Европа и Латинска Америка. Още днес над 21 милиона клиенти и над 250 000 водачи ползват услугите, които имат съществен принос за намаляването на вътрешноградския трафик. С общите си мобилни услуги BMW Group и Daimler AG дават отговорите за актуалните и бъдещите цели на мобилността, особено в големите градове.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 406

1