Моторни спортове Алекс Ринс най-бърз във втория ден от MotoGP тестовете в Катар 25 февруари 2019 | 11:45 What's new with @mvkoficial12's M1 in Qatar?



The @YamahaMotoGP rider is trying some modifications to his seat and tail unit at the #QatarTest. Watch it in action!#MotoGP | https://t.co/e6XRPNQ06g pic.twitter.com/M8udDzaXrV — MotoGP™ (@MotoGP) February 24, 2019 Пилотът на Suzuki Алекс Ринс надви с минимален аванс Маверик Винялес (Yamaha) във втория ден от последните предсезонни тестове на MotoGP в Катар. В същото време съотборникът на Винялес – ветеранът Валентино Роси завърши деня с 19-о време. Както и през първия ден от теста, дуото на Ducati Данило Петручи и Андреа Довициозо прекараха по-голямата част на първите позиции, но в последните минути от сесията бяха изместени от челото. Suzuki Racing Company: a sporting step for @suzukimotogp?



Davide Brivio explains the newly formed Suzuki Racing Company: what it is, what they'll do and how it will affect MotoGP™ racing#MotoGP | #QatarTest https://t.co/9WPnhhftWV pic.twitter.com/wrh0oHMNQY — MotoGP™ (@MotoGP) February 24, 2019 Петручи бе първият пилот, който подобри постижението на Винялес от предния ден, като записа обиколка на "Лосаил" за под минута и 55 сек. Освен Ринс и Винялес, по-добра обиколка от Петручи записа и сателитният пилот на Yamaha – дебютант в кралския клас тази година – Фабио Куартараро. Петручи завърши деня четвърти, а защитаващият титлата си в MotoGP Марк Маркес – пети. Шампионът с Honda записа 60 обиколки, което се случва за първи път в подготовката му за 2019-а и означава, че възстановяването му от операцията на рамото върви отлично. Шестото място зае Алейш Еспергаро с Aprilia, като по този начин пет различни конструктора влязоха в топ 6. Моторът на Алейш бе оборудван с нова изпускателна система и нови аеродинамични елементи. New winglets, new exhausts...



Check out the new parts the @ApriliaOfficial riders tried during #QatarTest Day 2! pic.twitter.com/GnlctOO2Pr — MotoGP™ (@MotoGP) February 25, 2019 Хорхе Лоренсо постигна лек напредък с новата си Honda спрямо първия тестови ден в Катар, но все пак остана 18-и пред Валентино Роси, който изостана с над секунда от съотборника си. Доктора не потърси блестяща обиколка, а вместо това работи с инженерите на Yamaha, сравнявайки няколко различни аеро елементи. Най-бързият пилот на пистата Ринс записа 47 обиколки за 6-часовата сесия и изглежда все по-сериозен претендент за победи през 2019-а.

