Фили на път да брои "глупавите пари" за Харпър

Още през ноември Мидълтън обяви, че през тази зима Филаделфия е готов да даде "глупави пари", за да се сдобие със звездни нови попълнения. От началото на прозореца клубът привлече инфилдера Хеан Сегура ($58 млн., 2019-2022), аутфилдера Андрю Маккъчън ($50 млн., 2019-2021), риливъра Дейвид Робъртсън ($23 млн., 2019-2020) и кетчера Джей Ти Реалмуто ($5,9 млн., 2019).



HARPER WATCH '19: Negotiations between the Philadelphia #Phillies and Bryce Harper could be resolved by Tuesday, sources told ESPN's Buster Olney. https://t.co/jMJAaP5SSs — Action News on 6abc (@6abc) February 24, 2019

Очертаващото се споразумение с Харпър ще надхвърли поне двойно всички тези трансфери, взети заедно, а най-вероятно и ще счупи рекорда за договор със свободен агент в професионалния спорт изобщо. Той бе поставен преди по-малко от седмица, когато Сан Диего Падрес даде $300 млн. за 10 сезона (2019-2028) на третия бейзмен Мани Мачадо. Точно такава оферта Харпър вече отхвърли – предложена в края на миналия сезон от единствения досегашен клуб в кариерата му Вашингтон Нешънълс.



Според мнозина агентът Борас настоява за 10-годишен договор на стойност около $350 млн., с който клиентът му да прати в историята едновременно всички досегашни топ суми в бейзбола – най-голямата гарантирана заплата ($325 млн. на Джанкарло Стантън за периода 2015-2027), най-голямата средна заплата на сезон ($34,4 млн. на Зак Грайнке за периода 2016-2021) и най-голямата заплата, получена от свободен агент (на Мачадо).



