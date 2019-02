Обяснението на Сари за скандала с Кепа

Мениджърът на Челси Маурицио Сари разкри защо се е стигнало до отказа на вратаря Кепа Арисабалага да бъде заменен във финала за Купата на Лигата срещу Манчестър Сити. Случката от последните минути на продълженията предизвика огромен брой коментари в социалните мрежи и повечето от тях са, че стражът е проявил неуважение към треньора си и неговото решение. Самият Сари побесня, хвърли една бутилка и дори тръгна да се прибира в съблекалнята, но след двубоя беше много по-спокоен и даде интересно обяснение за случилото се.

"Стана недоразумение. Аз не разбрах какво точно му има на Кепа и осъзнах, че не е контузен едва когато докторът ни се върна на скамейката. Мислех, че става дума за схващане и затова поисках смяна, но всъщност Кепа нямаше проблем и можеше да пази при дузпите", заяви Сари.

