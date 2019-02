Ман Сити ликува, но всички говорят за това, което направи вратарят на Челси (видео)

Манчестър Сити спечели с дузпи финала за Купата на Лигата срещу Челси, но дори драматичната развръзка на "Уембли" остана в сянката на един колкото любопитен, толкова и скандален епизод. Малко преди края на продълженията вратарят на "сините" Кепа Арисабалага получи травма и това принуди мениджъра Маурицио Сари да привика резервния страж Вили Кабайеро, който бързо се приготви за влизане в игра. От щаба на Челси дадоха сигнал за смяна, но Кепа отказа да излезе. Испанският страж явно прецени, че няма проблем да доиграе оставащите две минути и да пази при дузпите, но поведението му сериозно разгневи Сари и помощника му Джанфранко Дзола.

BREAKING NEWS:



Kepa Arrizabalaga has suffered his first defeat as Chelsea manager.



#CFC #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/7nHQ9ZK8i2