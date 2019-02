Бокс Категоричен успех за Крис Юбенк на галавечерта в Лондон 24 февруари 2019 | 19:09 - Обновена 0 0 0 0 1 Крис Юбенк-младши (28-2-0) е новият шампион на IBO в супер средна категория, след като вчера роденият в Хоув боксьор победи с единодушно съдийско решение (115-112, 114-112 и 117-109) сънардоника си Джеймс ДеГейл (25-3-1). Главното събитие на вечерта в „О2 Арена“ трябваше да е далеч по-равностойно, но за разочарование на феновете ДеГейл бе тотално надигран във всеки един аспект на играта. Преди сблъсъка двамата боксьори на няколко пъти подчертаха, че загубилият този мач ще трябва да се пенсионира, а с оглед вчерашното представяне на 33-годишния ДеГейл, то наистина прекратяване на кариерата не звучи никак лишено от логика. Обратният гард на ДеГейл не успя да затрудни особено Юбенк-младши, който изигра един ит най-добрите си мачове. В началото Джеймс дебнеше да стовари мощната си лява, докато Юбенк-младши разчиташе на контриращи удари, като стратегията на по-младият боксьор бе печеливша, защото успя да свали в нокдаун ДеГейл. Освен това, силните удари от близко разстояние на Юбенк разкървавиха опонента му и до края на мача ДеГейл трябваше да се притеснява от аркадата на лявото си око. 117-109

115-112

114-112#AndTheNew: Chris Eubank Jr is the IBO Super-middleweight champion after a dominant win over James DeGale pic.twitter.com/03bv8bHclq — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) February 23, 2019 С течение на рундовете, Юбенк започна да налага темпото и да пуска по-точните и свирепи комбинации, а незнайно защо защитата на ДеГейл на моменти изчезваше и той просто забравяше да връща удари и да се движи. Седмият и осмият рунд бяха малко по-равностойни, защото Джеймс използваше умело десните си прави и умело скъсяваше дистанцята, но Юбенк изглеждаше спокоен и далеч по-уравновесен боксьор, който знаеше кога да атакува и кога да почива. Деветия рунд също отиде на сметката на ДеГейл, но точно когато изглеждаше, че мачът може да се завърти зрителите видяха нов нокдаун. В десетия рунд Юбенк пусна много точно контриращо ляво кроше последвано от няколко мощни прави и ДеГейл отново се строполи на ринга. Джеймс все пак довърши мача и не се даде до последно, но Юбенк-младши абсолютно заслужено спечели битката на Англия.

