Бокс Джо Джойс спря Стивърн за осма победа с нокаут 24 февруари 2019 | 18:58 0 0 0 0 2 Джо Джойс (8-0-0) продължава да няма загуба в профи кариерата си, след като вчера британецът смаза бившия световен шампион в тежка категория Бърмейн Стиврън (25-4-1). Мачът бе за определяне на носителя на златния пояс на WBA и бе главно подгряващо събитие на Крис Юбенк-младши и Джеймс ДеГейл в „О2 Арена“ в Лондон. 33-годишният лондончанин бе далеч по-агресивният боксьор на ринга и още от първия рунд стана ясно, че само чудо ще може да спаси американеца от загуба. 8 fights

Joe Joyce stops Bermane Stiverne in the sixth round to maintain his undefeated record pic.twitter.com/LhYIZYVTHP — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) February 23, 2019 Стиврън бе намерен с внушително дясно кроше във втория рунд, но въпреки това успя да изкара рунда, въпреки десетките удари, които пое. В следващия рунд Джойс отново пласира перфектни десни и след една от многото 40-годишният Стивърн се оказа на земята в нокдаун. Американецът обаче успя да се изправи и да отблъсне донякъде атаките на Джойс, но успехът му бе моментен, защото в заключитлените секунди на рунда Джойс отново налагаше съперника си с мощни комбинации глава-тяло-глава. Така се стигна до 6-ия рунд, в който отново между въжетата имаше само един боксьор. Джойс отприщи няколко много сериозни серии и при оставащи 40 секунди до края на рунда, реферът Хауърд Фостър спря срещата, а Стивърн можеше само и единствено да му бъде благодарен. Така следващият мач на Джойс ще бъде срещу Мануел Чар за редовната световна титла на WBA при най-тежките. Чар спечели титлата в края на 2017-та и оттогава не се е бил. boec.bg

