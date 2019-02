Тенис Циципас спечели титлата в Марсилия 24 февруари 2019 | 17:27 0 0 0 0 0 Стефанос Циципас не изигра най-силния си мач, но стори достатъчно, за да преодолее борбения Михаил Кукушкин и да спечели титлата в Марсилия. Младият грък заличи изоставане от пробив във втория сет, за да триумфира със 7-5 7-6(5). Казахстанецът изграеше много стабилно от основната линия и печелеше дългите разигравания през първия сет, но не успяваше да застраши подаванията на противника си. STEF'S MOMENT IN MARSEILLE



@StefTsitsipas has won the at the @Open13 in Marseille. pic.twitter.com/IecZEsvpXB — ATP Tour (@ATP_Tour) February 24, 2019 В същото време топ поставеният опитваше да бъде по-агресивен, а изстрелите му често не намираха целта си. Въпреки това той бе далеч по-опасен и често стигаше до добри позиции от посрещане. Кукушкин се спаси за 2-2 след три дюса и брейкбол, но предимството на Циципас се запази. В края на частта световният №12 започна все по-често да излиза на мрежата, за да скъсява разиграванията и това даде резултат. Сервирайки за оставане в сета 50-ият в света допусна да се стигне до дюс, а дълбок ретур донесе сетпойнт на съперника му. Следащата точка се изигра на втори сервис и Стефанос се възползва – 7-5. Tsitsipas BH(@TennisTV ) pic.twitter.com/c3s7fAeQHB — doublefault28 (@doublefault28) February 24, 2019 Това обаче не повлия на Кукушкин и той заигра дори по-стабилно през втората част. Циципас взе убедително първите си два подавания, но при третото за пръв път в мача Циципас трябваше да се защитава. При 40-40 опита сервис мрежа, но бе подминат от ретур. Върна равенствто, но момент по-късно направи непредизвикана грешка и бе пробит с уинър – 3-2. Последва най-дългият гейм в мача. Циципас имаше своите шансове, но съперникът му запази концентрация и се измъкна след два шанса за рибрейк. Завърши с ас и затвърди пробива. Гръкът бе близо до това да изостане с 2-5, след като се стигна до 15-40 в седмия гейм на сета, но се измкъна с хубави начални удари. Постепенно Циципас влезе в ритъм и получи брейкбол при 4-5 след грешка от слайс на противника му. Реализира шанса си и се приближи на два гейма от титлата. TOUR TITLE NUMBER TWO FOR STEF @StefTsitsipas claims the @Open13 in Marseille, defeating Kukushkin 7-5 7-6(5) pic.twitter.com/4OVd0RUc10 — Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2019 Стигна се до тайбрек, в който и двамата бяха безупречни в подаванията си. Това продължи до 5-5, когато двамата влязоха в дълго разиграване, контролирано от Циципас. Кукушкин не издържа и изпрати топката в мрежата – мачбол. Поставеният под №1 в схемата не допусна ново равенство и грабна втората си ATP титла – 7-5 7-6(5). TennisKafe.com

