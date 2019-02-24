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  • Джеси към капитана на Левски: Направи нещо много лошо, ако се страхуваш от мен, не по този начин (видео)

ЦСКА-София Cska-Sofia

Левски 1:0 ЦСКА-София

последен:
24.02.2019

ЦСКА-София - Септември (София)

следващ:
02.03.2019

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Любослав Пенев
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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ЦСКА

Джеси към капитана на Левски: Направи нещо много лошо, ако се страхуваш от мен, не по този начин (видео)

24 февруари 2019 | 16:16 - Обновена
Нападателят на ЦСКА-София Едвин Джеси нападна капитана на Левски Иван Горанов, самия клуб и Лудогорец. Повод за това стана директният му червен картон срещу сините в днешния мач между двата отбора след спречкване с Горанов.

“Нямам много думи за тази ситуация. Чувствам се разочарован, че получих червен картон за тази ситуация. Ако го ударя с лакът, разбирам да падне така, но няма нищо такова. Играе за националния отбор, капитан е на Левски. Той трябва да е за пример. А когато направи нещо такова, е много лошо. Бутнах го с две ръце по рамото. Не исках да го докосна по лицето, бутнах го по рамото. Не му прави чест. Ако се страхуваш да действаш срещу мен един на един, не е този начинът.

Вчера треньорът сподели, че такова нещо може да се случи. Това дори не е червен картон, много съм нервен.

Щастлив съм, че играя в този шампионат и съм част от най-големия отбор в България. Когато играем мачове срещу който и да е от другите отбори, нямаме проблем със съдиите. Но когато играем срещу Левски и Лудогорец, винаги има такива неща. Днес, първо с мен, а после Паулиньо удря без топка Турицов, но нищо. Всички го виждат”, заяви Джеси след червеното поражение с 0:1 от Левски.
Първа лига
23 кръг, неделя 24 февруари
Левски
1:0краен резулат
ЦСКА-София
Стадион: Васил Левски
Съдия: Владимир Вълков
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Георги Дерменджиев
Любослав Пенев
4-2-3-1
4-1-4-1
Титуляри
Николай Михайлов Николай Михайлов13 Витаутас Черниаускас30 Витаутас Черниаускас
Милош Цветкович Милош Цветкович19 Иван Турицов19 Иван Турицов
Давид Яблонски Давид Яблонски28 Божидар Чорбаджийски4 Божидар Чорбаджийски
Нуно Рейш Нуно Рейш22 Николай Бодуров5 Николай Бодуров
Иван Горанов Иван Горанов4 Стивън Перейра25 Стивън Перейра
Мартин Райнов Мартин Райнов70 Жанио Бикел16 Жанио Бикел
Кали Тиам Кали Тиам23 Едвин Джеси8 Едвин Джеси
Жерсон Кабрал Жерсон Кабрал26 Рубен Пинто6 Рубен Пинто
Давиде Мариани Давиде Мариани8 Тиаго Родригес20 Тиаго Родригес
Паулиньо Паулиньо7 Евандро10 Евандро
Станислав Костов Станислав Костов29 Али Соу22 Али Соу
Резерви
Антони Белмонт Антони Белмонт11 Жоржиньо7 Жоржиньо
Богдан Вашчук Богдан Вашчук14 Енрике Рафаел17 Енрике Рафаел
Сержиу Буш Сержиу Буш9 Валентин Антов26 Валентин Антов
Жерсон Кабрализлиза Жерсон Кабрал  90' Стивън Перейра  Стивън Перейражълт картон
Богдан Вашчуквлиза Богдан Вашчук 
86' Николай Бодуров  Николай Бодуровизлиза
Валентин Антов  Валентин Антоввлиза
Давиде Марианиизлиза Давиде Мариани  78' Тиаго Родригес  Тиаго Родригесизлиза
Антони Белмонтвлиза Антони Белмонт  Жоржиньо  Жоржиньовлиза
Милош Цветковичжълт картон Милош Цветкович  69'
Станислав Костовизлиза Станислав Костов  68'
Сержиу Бушвлиза Сержиу Буш 
66' Иван Турицов  Иван Турицовжълт картон
63' Божидар Чорбаджийски  Божидар Чорбаджийскижълт картон
Кали Тиамжълт картон Кали Тиам  56'
Стивън Перейраавтогол Стивън Перейра  45'
44' Едвин Джеси  Едвин Джесичервен картон
Иван Горановжълт картон Иван Горанов  43'
38' Евандро  Евандроизлиза
Енрике Рафаел  Енрике Рафаелвлиза
Паулиньожълт картон Паулиньо  31'
1 Голове 0
6 Ъглови удари 7
19 Центрирания 15
2 Засади 0
4 Точни удари 2
24 Тъчове 19
4 Неточни удари 4
5 Удари от вратата 8
54 Притежание на топката % 46
4 Жълти картони 3
1 Блокирани удари 2
3 Смени 3
1 Контра атаки 4
20 Извършени фалове 22
Първа лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
23
16
5
2
43:14 (29)
53
2 Левски Левски
23
15
3
5
44:19 (25)
48
3 ЦСКА-София ЦСКА-София
23
15
3
5
37:12 (25)
48
4 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
23
13
3
7
37:19 (18)
42
5 Берое Берое
23
12
6
5
31:16 (15)
42
6 Черно море Черно море
23
11
4
8
33:33 (0)
37
7 Етър Етър
23
11
3
9
27:23 (4)
36
8 Славия Славия
23
8
6
9
26:26 (0)
30
9 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
23
8
3
12
25:37 (-12)
27
10 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
23
7
5
11
21:26 (-5)
26
11 Витоша (Бистрица) Витоша (Бистрица)
22
6
2
14
15:35 (-20)
20
12 Септември (София) Септември (София)
22
6
2
14
21:39 (-18)
20
13 Дунав Дунав
23
5
3
15
22:41 (-19)
18
14 Верея Верея
23
0
6
17
9:51 (-42)
6
  • Квалификации ШЛ
  • Квалификации ЛЕ
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимки: Sportal.bg

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Добави коментар ›› Коментари (99)

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насраан чорбарр
(Гост) 99
отговор
24 февруари 2019 | 19:22

Левски шампион Цицика умре АЛЕ АЛЕ АЛЕ Рейтинг: 0 0

насраан чорбарр
(Гост) 98
отговор
24 февруари 2019 | 19:21

Левски шампион Цицика умре АЛЕ АЛЕ АЛЕ Рейтинг: 0 0

насраан чорбарр
(Гост) 97
отговор
24 февруари 2019 | 19:21

Левски шампион Цицика умре АЛЕ АЛЕ АЛЕ Рейтинг: 1 0

Liss
(Гост) 96
отговор
24 февруари 2019 | 19:20

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Гласувайте на FIFPLAY
(Гост) 95
отговор
24 февруари 2019 | 19:14

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Аз
(Гост) 94
отговор
24 февруари 2019 | 19:13

Кой си ти бе чернилко???? Ти ли ще даваш мнение бе олигофрен неграмотен. Виж Перейра, момчето си играе играта. Даже получи и аплодисменти от 3/4 от стадиона. Повтарям 3/4 от стадиона. Възражения не приемам!!!!!! Рейтинг: 4 2

Леефски
(Гост)
24 февруари 2019 | 19:19

Приеми един квадратен тричлен в гъзо, Онуфрий!!! Рейтинг: 1 1

Аз
(Гост)
24 февруари 2019 | 19:22

Някакво чекиджийче се обажда тук. Пий си млякото и си лягай. И да не чувам детски глас и скърцане на биберон. Рейтинг: 0 0

ммм
(Гост) 93
отговор
24 февруари 2019 | 19:06

левски най после се добра до второто място пожелавам им да го запазят Рейтинг: 1 5

KZLITEKS
(Гост)
24 февруари 2019 | 19:14

БЛАГОДАРЯ СКЪПА,И НА ТЕБ ПОЖЕЛАВАМ.......ДА НЕ ПРЕПОЗНАВАШ,СЕЛСКИ ОТБОР!!! Рейтинг: 4 1

Аз
(Гост)
24 февруари 2019 | 19:20

Що бе Вие ще запазите ли третото? Много, много съмнително с тази игра и тоз специалист. Рейтинг: 1 0

бг
(Гост) 92
отговор
24 февруари 2019 | 18:59

ЛЕФСКИ СА МНОГО СЛАБИ ОЩЕ ДРУГИЯТ МАЧ`ЩЕ СИ ПРОЛИЧИ ТЕ НЯМАТ РЕЗЕРВИ ЗА ТИТУЛЯРИТЕ ЩЕ ВИДИТЕ ЧЕ ДО ПЛЕЙОФИТЕ ЧЕ СА НА 10 ТОЧКKИ ЗАД ТУРЦИТЕ ОТ РАЗГРАДБАХЧЕ Рейтинг: 4 2

Цигането Горанов
(Гост) 91
отговор
24 февруари 2019 | 18:58

миналия мач играх с ръка сега се превивах като девственица. така ни учат в говеждия обор Рейтинг: 8 2

KZLITEKS
(Гост)
24 февруари 2019 | 19:16

А ДУЗПАТА НА БОТЕВ ВРАЦА!!?!?? Рейтинг: 3 1

E
(Гост) 90
отговор
24 февруари 2019 | 18:57

Прав е ???? Такова е нивото на футбола ??? Рейтинг: 4 0

ДЖЕСИКА
(Гост) 89
отговор
24 февруари 2019 | 18:54

НАЙ ГОЛЯМ ОТБОР ПО КАКВО БЕ МАНГАЛ?СИГУРНО ИМАШ В ПРЕДВИД БРОЯ НА ХИМИЧЕСКИТЕ ТОАЛЕТНИ.НЕЩАСТНИЦИ,ВСЕ НЯКОЙ ВИ Е ВИНОВЕН. Я СЪДИЯ,Я ТЕРЕНА,Я ВРЕМЕТО.НЕКАДЪРНИЦИ. Рейтинг: 3 3

обективно
(Гост) 88
отговор
24 февруари 2019 | 18:49

Като се абстрахирам от фенските изказвания имам предвид тези, които не са обективни, смятам, че червеният картон беше пресилен. То, не че това смени нещо на терена, цска пак бяха по-активният тим. Това, което на мен не ми харесва е, че Иван Горанов беше разминат няколко пъти от нападателите на цска, което за пореден път показва, че това момче не знае къде се намира и няма качества за Левски, еле па за капитан. Рейтинг: 6 1

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

джеси
(Гост) 87
отговор
24 февруари 2019 | 18:47

кучето ми се казва Джеси порода Чау - Чау хахаха Рейтинг: 3 4

   NIKO
(Гост) 86
отговор
24 февруари 2019 | 18:41

https://goaltycoonuk.000webhostapp.com/ Играй футбол мениджър безплатно и печели РЕАЛНИ ПАРИ!!! Регистрация за 2 минути!!! Рейтинг: 1 0

злобен
(Гост) 85
отговор
24 февруари 2019 | 18:40

ВСИЧКО КОЕТО КАЗВА ДЖЕСИ Е ТОЧНО ТАКА. АМИ АКО БЕШЕ ОБРАТНОТО, ЛЕЛЕ МАЛЕ ЩО ПЛАЧ, ЩО ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАПЛАХИ ЗА НАПУСКАНЕ НА 1 ЛИГА. ПРИЕМЕТЕ ТОЗИ 100% ПОДАРЪК С МЪЛЧАНИЕ И ДОСТОЙНСТВО. ЗАЩОТО СЪДБАТА ВИНАГИ УРАВНОВЕСЯВА ВИНАГИ. СТРАНИЧЕН НАБЛЮДАТЕЛ СЪМ. Рейтинг: 7 3 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Червеният картон на Джеси дошъл след намеса на четвъртия съдия

                 
                
              

              

                
                  
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                  Берое - Дунав 1:0 (видео)
                
                
                  Берое - Дунав 1:0 (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Радостта в съблекалнята на Левски след победата над ЦСКА-София (видео)
                
                
                  Радостта в съблекалнята на Левски след победата над ЦСКА-София (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Д-р Христо Мазнейков: Христо Стоичков дойде при мен със счупване, а искаше да ходи на лов
                
                
                  Д-р Христо Мазнейков: Христо Стоичков дойде при мен със счупване, а искаше да ходи на лов

                 
                
              

              

                
                  
                  Балъков призова за ВАР след победата над Локо (Пловдив)
                
                
                  Балъков призова за ВАР след победата над Локо (Пловдив)

                 
                
              

              

                
                  
                  Акрапович: Не се притеснявам за поста си
                
                
                  Акрапович: Не се притеснявам за поста си

                 
                
              

              

                
                  
                  Божинов избухна в клип на Биляна Дол: И отново с автогол (видео)
                
                
                  Божинов избухна в клип на Биляна Дол: И отново с автогол (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Етър не прости на Локо (Пловдив) и продължава битката за първата шестица (видео)
                
                
                  Етър не прости на Локо (Пловдив) и продължава битката за първата шестица (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Спартак (Вн) с класика на старта, Суворово громи с двуцифрен резултат - кръгът на Североизток
                
                
                  Спартак (Вн) с класика на старта, Суворово громи с двуцифрен резултат - кръгът на Североизток

                 
                
              

              

                
                  
                  Стойчо Стоилов: Съдията реши мача
                
                
                  Стойчо Стоилов: Съдията реши мача

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Готви ли се обединение между ЦСКА-София и ЦСКА ...
14 ноември 2018

Скандали, разправии, нападки, агресия и тежки обвинения. Това представляваше картинката, която обрисуваше случващото се между ЦСКА-София и ЦСКА 1948 в последните две години. В настоящия момент има наченки на промяна в ...









							
							
						

						
						






Люпко Петрович: За мен е чест, че съм работил в ...
10 февруари 2019

Големият  Люпко Петрович даде обширно интервю за предаването „Код Спорт“ по ТВ+.  Наричат го Майстора. Родом е от хърватския град Осиек, но в Сърбия и  въобще в цяла бивша Югославия е като бог. Специалността ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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