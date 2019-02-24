Джеси към капитана на Левски: Направи нещо много лошо, ако се страхуваш от мен, не по този начин (видео)

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ЦСКА
Нападателят на ЦСКА-София Едвин Джеси нападна капитана на Левски Иван Горанов, самия клуб и Лудогорец. Повод за това стана директният му червен картон срещу сините в днешния мач между двата отбора след спречкване с Горанов.
“Нямам много думи за тази ситуация. Чувствам се разочарован, че получих червен картон за тази ситуация. Ако го ударя с лакът, разбирам да падне така, но няма нищо такова. Играе за националния отбор, капитан е на Левски. Той трябва да е за пример. А когато направи нещо такова, е много лошо. Бутнах го с две ръце по рамото. Не исках да го докосна по лицето, бутнах го по рамото. Не му прави чест. Ако се страхуваш да действаш срещу мен един на един, не е този начинът.
Вчера треньорът сподели, че такова нещо може да се случи. Това дори не е червен картон, много съм нервен.
Щастлив съм, че играя в този шампионат и съм част от най-големия отбор в България. Когато играем мачове срещу който и да е от другите отбори, нямаме проблем със съдиите. Но когато играем срещу Левски и Лудогорец, винаги има такива неща. Днес, първо с мен, а после Паулиньо удря без топка Турицов, но нищо. Всички го виждат”, заяви Джеси след червеното поражение с 0:1 от Левски.
Първа лига
23 кръг, неделя 24 февруари
Левски
1:0краен резулат
ЦСКА-София
Стадион: Васил Левски
Съдия: Владимир Вълков
13
4
19
28
22
70
11
23
14
9
7
30
4
19
25
26
16
6
7
17
8
22
4-2-3-1
4-1-4-1
1 Голове 0
6 Ъглови удари 7
19 Центрирания 15
2 Засади 0
4 Точни удари 2
24 Тъчове 19
4 Неточни удари 4
5 Удари от вратата 8
54 Притежание на топката % 46
4 Жълти картони 3
1 Блокирани удари 2
3 Смени 3
1 Контра атаки 4
20 Извършени фалове 22
8 халф
10 вратар
x
(45`) Стивън Перейра
1:0
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(Гост) 99
отговор
Левски шампион Цицика умре АЛЕ АЛЕ АЛЕ Рейтинг: 0 0
(Гост) 98
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Левски шампион Цицика умре АЛЕ АЛЕ АЛЕ Рейтинг: 0 0
(Гост) 97
отговор
Левски шампион Цицика умре АЛЕ АЛЕ АЛЕ Рейтинг: 1 0
(Гост) 96
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(Гост) 95
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(Гост) 94
отговор
Кой си ти бе чернилко???? Ти ли ще даваш мнение бе олигофрен неграмотен. Виж Перейра, момчето си играе играта. Даже получи и аплодисменти от 3/4 от стадиона. Повтарям 3/4 от стадиона. Възражения не приемам!!!!!! Рейтинг: 4 2
(Гост)
Приеми един квадратен тричлен в гъзо, Онуфрий!!! Рейтинг: 1 1
(Гост)
Някакво чекиджийче се обажда тук. Пий си млякото и си лягай. И да не чувам детски глас и скърцане на биберон. Рейтинг: 0 0
(Гост) 93
отговор
левски най после се добра до второто място пожелавам им да го запазят Рейтинг: 1 5
(Гост)
БЛАГОДАРЯ СКЪПА,И НА ТЕБ ПОЖЕЛАВАМ.......ДА НЕ ПРЕПОЗНАВАШ,СЕЛСКИ ОТБОР!!! Рейтинг: 4 1
(Гост)
Що бе Вие ще запазите ли третото? Много, много съмнително с тази игра и тоз специалист. Рейтинг: 1 0
(Гост) 92
отговор
ЛЕФСКИ СА МНОГО СЛАБИ ОЩЕ ДРУГИЯТ МАЧ`ЩЕ СИ ПРОЛИЧИ ТЕ НЯМАТ РЕЗЕРВИ ЗА ТИТУЛЯРИТЕ ЩЕ ВИДИТЕ ЧЕ ДО ПЛЕЙОФИТЕ ЧЕ СА НА 10 ТОЧКKИ ЗАД ТУРЦИТЕ ОТ РАЗГРАДБАХЧЕ Рейтинг: 4 2
(Гост) 91
отговор
миналия мач играх с ръка сега се превивах като девственица. така ни учат в говеждия обор Рейтинг: 8 2
(Гост)
А ДУЗПАТА НА БОТЕВ ВРАЦА!!?!?? Рейтинг: 3 1
(Гост) 90
отговор
Прав е ???? Такова е нивото на футбола ??? Рейтинг: 4 0
(Гост) 89
отговор
НАЙ ГОЛЯМ ОТБОР ПО КАКВО БЕ МАНГАЛ?СИГУРНО ИМАШ В ПРЕДВИД БРОЯ НА ХИМИЧЕСКИТЕ ТОАЛЕТНИ.НЕЩАСТНИЦИ,ВСЕ НЯКОЙ ВИ Е ВИНОВЕН. Я СЪДИЯ,Я ТЕРЕНА,Я ВРЕМЕТО.НЕКАДЪРНИЦИ. Рейтинг: 3 3
(Гост) 88
отговор
Като се абстрахирам от фенските изказвания имам предвид тези, които не са обективни, смятам, че червеният картон беше пресилен. То, не че това смени нещо на терена, цска пак бяха по-активният тим. Това, което на мен не ми харесва е, че Иван Горанов беше разминат няколко пъти от нападателите на цска, което за пореден път показва, че това момче не знае къде се намира и няма качества за Левски, еле па за капитан. Рейтинг: 6 1
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 87
отговор
кучето ми се казва Джеси порода Чау - Чау хахаха Рейтинг: 3 4
(Гост) 86
отговор
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(Гост) 85
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