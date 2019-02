Алберт Попов пред Sportal.bg: Не ми достигна съвсем малко (видео)

View this post on Instagram

Aлберт Попов остана само на 26 стотни от място във втория манш на гигантския слалом в Банско. В първата част от надпреварата българската звезда в алпийските ски даде 32-о време, спирайки хронометрите на 1:18.68 минути или с 3,73 секунди пасив спрямо първия Марсел Хиршер.

