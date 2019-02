Григор Димитров продължава да тренира в САЩ (снимка)

Топ ракетата на България Григор Димитров продължава да тренира в Далас, където е гост на тенис специалиста Грант Чън в академията към университета Southern Methodist.

Димитров бе заснет да се упражнява на корта в компанията на треньора си Даниел Валверду, като Андре Агаси не е с него, защото е в Индия по лични дела. Вчера пък Григор проведе занимание с Томи Хаас.

Българинът изглежда възстановен от травмата в рамото, която го извади от строя през месец февруари. Очакванията са той да се завърне на корта за първия турнир от сериите “Мастърс” в Индиън Уелс, който започва на 4 март.

@grigordimitrov and @tommyhaasofficial practicing for @bnpparibasopen

I can't wait to see him play #DanielVallverdu #practice #ucla #california pic.twitter.com/W8kQjfhbVV