Далас привлече крило на Рейнджърс

Далас привлече крилото Матс Дзукарело от Ню Йорк Рейнджърс в замяна на условни избори във втория и третия рунд на драфта в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Единият може да бъде превърнат в избор в първия рунд, ако Старс спечелят две плейофни серии тази година, а другият във втория, ако Дзукарело преподпише с новия си тим.

The Dallas Stars have acquired forward Mats Zuccarello from the New York Rangers in exchange for a conditional second-round pick in the 2019 NHL Draft and a conditional third-round pick in the 2020 NHL Draft. https://t.co/W0UFtIS9FG