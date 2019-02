Зимни спортове Швеция и Норвегия спечелиха отборните спринтове на Световното 24 февруари 2019 | 13:55 0 0 0 0 0 Швеция при жените и Норвегия при мъжете спечелиха отборните спринтове на световното първенство по ски-бягане в Зеефелд (Австрия). Шведките Стина Нилсон и Мая Далквист изминаха дистанцията от 6 по 1.2 км класически стил за 15:14.93 минути и завоюваха златото. Швеция е сребърен медалист в дисциплината от олимпийските игри в Пьончан 2018, но тогава със Стина Нилсон беше Шарлоте Кала. ... and @johaugtherese is back with the gold! @seefeld2019 pic.twitter.com/qowNTRZjFv — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) February 23, 2019 Сребърното отличие изненадващо спечелиха словенките Катя Виснар и Ана-Мария Лампич с пасив от 37 стотни, а на трета позиция финишираха норвежките Ингвилд Флугстад Йостберг и Майкен Касперсен Фала на 60 стотни зад победителките. Олимпийският шампион от Пьончан 2018 при жените САЩ остана на пето място на 2.79 секунди. При мъжете на 6 по 1.6 км класически стил световни шампиони станаха Емил Иверсен и Йоханес Клаебо, който финишираха за 18:49.86 минути. Норвегия е олимпийски шампион от Пьончан 2018, но тогава с Клаебо беше Мартин Йонсруд Сундби. На втори място е Русия в състав Глеб Ретивих и Александър Болшунов на 1.88 секунди, а на трето място е Италия (Франческо Де Фабиани и Федерико Пелегрино) на 4.03 секунди. Watch as Johannes Hoesflot Klaebo and Emil Iversen of team Norway take Gold in the Men's Team Sprint event, relegating Russia and Italy to second and third. @seefeld2019 #fiscrosscountry @JohannesHKlaebo @emilivers pic.twitter.com/uAgl1FkXBO — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) February 24, 2019 Норвегия е спечелиха пет титли от първите шест дисциплини в програмата на световното първенство по ски-бягане в Зеефелд, а единствената титла, която състезателите на страната изпуснаха до момента, е тази в отборния спринт при жените. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 258

