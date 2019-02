Илка Щухец аут до края на сезона

Световната шампионка в спускането Илка Щухец скъса отново връзки в коляното и това ще я остави извън състезанията в алпийските ски за жени до края на сезона. 28-годишната словенка получи подобна контузия през октомври 2017-а година, а в събота падна лошо в Кран Монтана и това е предизвикало нова изключително тежка травма.

