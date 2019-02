Милуоки подобри рекорда си от победи, жертва бе Минесота

Крис Мидълтън вкара 28 точки и Янис Антетокунбо добви още 27 с десет спечелени борби, а лидерът в общото класиране Милуоки победи със 140:128 Минесота. Бъкс (45/14) спечелиха десети от последните си 11 мача и 16 от 18, с което вече подбриха рекорда си по победи от миналата година.

The best plays from the best player in the league on the best team in the league:



27 PTS | 10 REB | 7 AST | 2 BLK | 56% FG #FearTheDeer pic.twitter.com/NmNhliQcpT