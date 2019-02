Зимни спортове Вратарят на Айлъндърс с личен рекорд, шампионите от Вашингтон записаха поражение 24 февруари 2019 | 11:03 - Обновена 0 0 0 0 0 Robin Lehner comes up big again https://t.co/EghmbAa5IM — New York Post Sports (@nypostsports) February 24, 2019 Шампионите отстъпиха с 2:5 на Бъфало, след като Сам Райнърт отбеляза хеттрик, а Джейсън Поминвил и Расмус Далин добавиха по една шайба за Сейбърс. Джак Айхел завърши с две асистенции за отбора на Бъфало, който спря серията си от четири загуби. Reinhart's hat trick leads Sabres to 5-2 win over Capitals: Sam Reinhart scored three goals and the Buffalo Sabres snapped a four-game skid with a 5-2 victory over the Washington Capitals on Saturday. Jack Eichel had two assists in… https://t.co/SEtCTbS2Us #Sabres #BuffaloSabres pic.twitter.com/snhmNdjwwN — StubOrder.com (@StubOrder) February 24, 2019 Робин Лехнър записа рекордния в кариерата си четвърти шътаут в рамките на един сезон, след като спаси 36 удара за победата на Айлъндърс срещу Ванкувър с 4:0. Кейси Сизикас, Райън Пълок, Антони Бовилиер и Кал Клътърбък бяха точки за тима от Ню Йорк, който поведе с четири точки на Вашингтон на върха в Столичната дивизия.Шампионите отстъпиха с 2:5 на Бъфало, след като Сам Райнърт отбеляза хеттрик, а Джейсън Поминвил и Расмус Далин добавиха по една шайба за Сейбърс. Джак Айхел завърши с две асистенции за отбора на Бъфало, който спря серията си от четири загуби.

