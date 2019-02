Моторни спортове Винялес оглави първия ден от MotoGP теста в Катар, Маркес с падане 24 февруари 2019 | 00:34 - Обновена 0 0 0 0 0 Маверик Винялес с Yamaha бе най-бързият пилот в първия ден от последния предсезонен MotoGP тест за 2019-а в Катар. Защитаващият титлата си в шампионата Марк Маркес падна по време на теста, което бе първият му инцидент след операцията на рамото си, която претърпя в началото на декември 2018 г. Пилотът на Honda падна на 16-ия завой на пистата "Лосаил", но бе способен сам да се върне в пита и по-късно отново да се появи на трасето. Марк поведе в подредбата за кратко, но в крайна сметка приключи деня с десето време. @marcmarquez93 suffered a low side crash at Turn 16



Rider OK and back in the box #QatarTest pic.twitter.com/cL0WtOre4C — MotoGP™ (@MotoGP) February 23, 2019 Дуото на Ducati Андреа Довициозо и Данило Петручи прекараха по-голямата част от теста сред най-бързите пилоти и в края на 6-часовата сесия бяха надминати единствено от Винялес и талантливия пилот на Suzuki Алекс Ринс. Топ 5 допълни съотборникът на Винялес - ветеранът в кралския клас Валентино Роси. Тито Рабат със сателитен Ducati продължава силното си представяне и завърши деня с шеста най-бърза обиколка, а протежето на Доктора - дебютантът Фабио Куартараро бе най-бърз сред новобранците със седмо време. Qatar Test - Day 1 Results



1st - @mvkoficial12

5th - @ValeYellow46 #MonsterYamaha | #MotoGP | #QatarTest | #IYM | @India_Yamaha pic.twitter.com/j3A2EHYZtH — Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) February 23, 2019 Новият пилот на Honda Хорхе Лоренсо проведе първия си тест за 2019 г. Испанецът страда от фрактура на китката, която получи в тренировъчен инцидент през зимната пауза, и тепърва започва предсезонната си подготовка. Той завърши теста на 21-о място, все още адаптиращ се към новия си мотор, на две секунди зад Винялес и на девет десети зад Маркес. Watch @lorenzo99 return from injury at Qatar



The Spanish rider jumps on his @HRC_MotoGP machine to ride his first laps of 2019#QatarTest | https://t.co/rprSI7LC84 pic.twitter.com/vtp1Wnx1tG — MotoGP™ (@MotoGP) February 23, 2019

