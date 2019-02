Стефан Струве – Небостъргача спря кошмарна серия и прекрати кариерата си

Най-високият боец в UFC Стефан Струве – Небостъргача (Хол) спря негативната серия от три поредни загуби срещу Маркос Рожерио де Лима (Браз) в доста любопитен мач. Непосредствено сред края на двубоя развълнуваният гигант обяви официално края на своята кариера. 213-сантиметровият боец церемониално положи ръкавиците в центъра на клетката.

Срещата започна кошмарно за Струве. Де Лима го нацели със зловещо кроше още в първите секунди на мача и до края на рунда беше в доминираща позиция над него. Във втория рунд холандецът изчака своя миг, за да свали в тейкдаун бразилеца и след това го довърши с триъгълник с ръцете.

Another submission victory!@StefanStruve uses those long limbs to submit De Lima in round 2! #UFCPrague pic.twitter.com/qshmGkWcyU