Защитник, играл при Моуриньо: Бях изненадан от него, оказа се чудесен човек и треньор

“Бях изненадан от Моуриньо. Бях останал с впечатлението, че е супер арогантен човек с огромно его заради това, което виждахме по медиите, но в крайна сметка открих друго нещо. Работих с него в Челси само за три месеца и всеки ден Моуриньо сядаше до мен, като много си говорихме. Харесвах го много като човек и треньор. Разбира се, че има свой собствен начин, по който да извлича най-доброто от футболистите, и доста често играчите не са съгласни с него. Понякога може да наранява, той е много строг с някои играчи. Видях как Андрий Шевченко страда от това в Челси. Моуриньо го поставяше под голямо напрежение, а някои футболисти не понасят това. За мен обаче той е фантастичен като човек и треньор.



Пристигнах през 2007 г. и мога да кажа, че колективът ни го прие много добре, а ми се струва, че това не е така с днешните играчи. На последните няколко места той винаги приключваше с караница с някого, особено с големите звезди. Видяхме го и в Jose Mourinho wasn't all bad



We spoke to ex-Chelsea defender Alex, who described his former boss as 'fantastic as a person and as a coach.' pic.twitter.com/dBSHL2JelL — Goal (@goal) February 23, 2019 Former Chelsea defender, Alex: "I had great expectations for Sarri because I played against his Napoli team and it was really tough. They were a team with no stars, just Gonzalo Higuain up front but tactically it worked. They were flying." #CFC pic.twitter.com/kD9xHYW6EE — The Blues (@TheBlues___) February 23, 2019 Бившият бранител коментира и дали смята, че атмосферата в съблекалнята на Челси е “токсична”. “По мое време, да. Не мога да говоря за сега, защото не съм там. Имаше много хора, които се надяваха, че нещата няма да проработят и че ще завършат с треньорско уволнение. Мисля, че това се случва в много клубове и във футбола е нормално. Челси станаха много известни особено с това, което се случи с Луиш Фелипе Сколари, като много хора казваха, че тогава Дидие Дрогба е имал среща с Абрамович. Така става в много отбори, не виждам голяма разлика. Понякога играчите наистина се надяват мениджърите да бъдат уволнени”, допълни той.

