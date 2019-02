Раниери: Ще бъде чудо да оцелеем

Фулъм се нуждае от чудо, за да оцелее в елита на английското първенство, заяви мениджърът Клаудио Раниери след загубата с 1:3 срещу Уест Хам. По този начин Фулъм остана на осем точки от зоната за спасение.

Is there any way @FulhamFC can survive?



"I don't know if we were a little scared. Why? We started very well, we should have continued to play."



Claudio Ranieri says #FFC 'scared' after #WHUFC's controversial goal in loss: https://t.co/dcRukWxKBs pic.twitter.com/r7SSLsdHtU