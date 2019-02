Кени Адамс - треньорът, който подготвя Тервел Пулев

View this post on Instagram

За всички, които изявявяват интерес относно следващият ми мач, той ще се проведе в Лос Анджелис на 23 март във "Форум". Противникът е американец. Името му е Брандън Джонсън, с актив от 13 победи и 3 загуби, като само в една от загубите си е падал в нокаут. Фокусиран съм главно в бокса и не спирам да се трудя всеки ден. Усещам подкрепата на треньора ми - "пламъкът", който Кени Адамс влага ежедневно в тренировъчният процес с мен, ме кара да съм дисциплиниран и мотивиран, така, че няма случай на мое закъснение или да не се старая да изпълня негово изискване, относно тренировките. Не работим главно за победа над въпросния противник. А основната ни цел е да подобря играта си и да не допускам грешки в ринга, доколкото е възможно.

