Манчестър Сити също може да отнесе наказание на УЕФА

Следващият клуб с наказание за нарушаване на трансферните правилници може да бъде Манчестър Сити, предупредиха британските медии. "Дейли Мейл" информира, че неправомерното привличане на чуждестранни футболисти до 18 години може да извади английския шампион от битката за попълнения през следващите два трансферни прозореца, както се случи с Челси.

