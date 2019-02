Шведка стана европейска шампионка в спринта, Кадева завърши на 26-о място

Шведката Мона Брорсон стана шампионка в спринта на 7.5 км на европейското първенство по биатлон в Минск-Раубичи. Брорсон повали всичките 10 мишени и измина трасето за 19:37.4 минути. Втора се нареди рускинята Екатерина Юрлова-Перхт с пасив от 37.5 секунди и една пропусната мишена.

Юрлова-Перхт, която днес завършва 34 години, този сребърен медал е втори в кариерата й от европейски първенства, а тя има също и три бронзови отличия. Третото място зае Хана Йоберг (Швеция) с две грешки в стрелбата и изоставане от 45.6 секунди. В четвъртък шведката спечели титлата в индивидуалната дисциплина на 15 км в Минск.

