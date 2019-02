Сари: Гуардиола имаше късмет

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола има късмет, че му беше дадено достатъчно време, за да се адаптира към английския футбол и да отпечата философията си в клуба, преди да ги доведе до титли, заяви мениджърът на Челси Маурицио Сари.

Италианският специалист е под натиск в Челси, след като клубът се смъкна на шесто място в класирането във Висшата лига и беше изхвърлен от ФА Къп. Гуардиола пое управлението на Сити през 2016 г. и завърши дебютния си сезон без трофей за първи път в кариера си. През миналия сезон Пеп изведе Сити до титлата с рекорден брой точки.

"Arsenal's season is good but we're doing a little bit better because we are in the final and our season is a disaster? I am not able to understand." ‍



Maurizio Sarri says @ChelseaFC's Carabao Cup final proves season is better than @Arsenal's: https://t.co/U3Kt3sWWDa pic.twitter.com/SeOAGEnM1H