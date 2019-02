Англия Нюкасъл се кани пак да счупи рекорда си за входящ трансфер 23 февруари 2019 | 14:15 - Обновена 0 0 0 0 1



Английският клуб иска да вземе Жоелинтон през лятото.

Reports in Germany claim the Joelinton transfer will be completed 'early next week' and he will move to Newcastle even if #nufc are relegated https://t.co/MiyCI4YpU3 pic.twitter.com/v9iaY9GgjK — The Chronicle (@ChronicleNUFC) February 23, 2019

22-годишният нападател има 10 гола и 8 асистенции в 28 мача за Хофенхайм от началото на сезона. Преди това високият 186 см нападател изкара два сезона под наем в Нюкясъл води преговори за привличането на нападателя Жоелинтон от Хофенхайм , съобщават германските медии. Според Sport1 сумата на трансфера може да достигне 60 милиона евро, което би било нов клубен рекорд за “свраките”. През януари Нюкасъл брои близо 25 млн. евро за парагваеца Мигел Алмирон от Атланта Юнайтед.Английският клуб иска да вземе Жоелинтон през лятото.22-годишният нападател има 10 гола и 8 асистенции в 28 мача за Хофенхайм от началото на сезона. Преди това високият 186 см нападател изкара два сезона под наем в Рапид (Виена)

