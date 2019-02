Президентът на ПСЖ: Мбапе и Неймар остават, имаме пари за нови

Президентът на Пари Сен Жермен Насър Ал-Хелаифи отрече слуховете, че клубът може да продаде Килиан Мбапе или Неймар. Спекулациите за евентуални действия на парижаните са свързани с ограниченията от УЕФА поради нарушения на финансовия феърплей.

"Не, това не е сто процента, а е 2000% сигурно, че няма да продаваме Неймар и Мбапе. Те ще останат в Париж. Много медии, особено във Франция, казват, че ще бъдем принудени да продаваме звездите си. Искам твърдо да кажа, че те ще останат с нас. И все пак ще можем да привлечем играчи, които са в рамките на финансовия феърплей. Сигурни сме, че ще го направим. Имаме средства за това", заяви Насър Ал-Хелаифи.

Don't get your hopes up, Real Madrid and Barcelona fans...



PSG's president says Neymar and Mbappe aren't going anywhere! pic.twitter.com/wyZruY82gH