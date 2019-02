Терезе Йохауг стана шампионка в скиатлона на 15 км на световното (видео)

View this post on Instagram

>CROSS-COUNTRY-SKIING< Result worldchampionships 15km skiathlon ladies: 1. THERESE JOHAUG 2. INGVILD FLUGSTAD ØSTBERG 3. Natalia Nepryaeva 4. ASTRID UHRENHOLDT JACOBSEN 5. Frida Karlsson 6. Charlotte Kalla 7. HEIDI WENG 8. Krista Parmakoski 9. Anastasia Sedova 10. Rosie Brennan ------- Double victory!! Yess So proud Congrats so much WE HAVE A NEW WORLDCHAMPION!! @johaugtherese

A post shared by wintersports norway (@wintersports_norway) on Feb 23, 2019 at 4:34am PST