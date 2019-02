Интер с ново предложение към Икарди, разминават се с милион

Интер е готов да предложи нов договор на нападателя Мауро Икарди, съобщиха италианските медии. Преди това нападателят бе лишен от капитанската лента.

Според неофициална информация, аржентинецът е подписал предварителен договор с Ювентус. Също така има много проблеми в преговорите по новото споразумение. Нападателят пропусна три последователни мача на отбора и най-вероятно няма да участва в следващата среща с Фиорентина.

