Тарей Бьо спечели европейската титла в спринта, Владимир Илиев е 6-и, Краси Анев 21-и (видео)

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал свое выступление в спринте на чемпионате Европы в Раубичах. «Сегодня самочувствие было хорошим. Вкладывался по полной, но не смог устать, на финише еще остались силы. Трасса ледяная, скорость высокая, поэтому не удается себя исчерпать. Что делать, чтобы догнать Бо? Нужно работать, везде по чуть-чуть добавлять – и на лыжне, и в состоянии, везде по секундочкам урывать», – сказал Малышко в эфире телеканала «Матч ТВ». #биатлон#спорт#биатлонраша#biathlonrussia#russiabiathlon#biathlon#минкс#беларусь#раубичи#спринт#биатлонсдмитриемгуберниевым#инстаграм#ЧЕ#чемпионатевропы2018

