Садио Мане е №1 в Ливърпул за януари

Сенегалският нападател Садио Мане беше избран за най-добър футболист на Ливърпул за месец януари. Мане събра най-много гласове в гласуването на феновете, оставяйки след себе си другите двама от звездното офанзивно трио на мърсисайдци - Мохамед Салах и Роберто Фирмино.

"Просто се старая да давам всичко, на което съм способен. Имахме няколко трудни мача, но нашата цел е винаги да побеждаваме. Трябва да продължим да работим усилено и резултатите ще са такива, каквито искаме", сподели Мане.

Sadio Mané: “I just try to do what I can. As a team, I think there were a couple of difficult games for us because we like to win. But that’s part of football. We have to keep going, work harder and harder and get the results.” pic.twitter.com/SfNGllGdrD