ММА Джордж Сен Пиер обяви края на славната си кариера 22 февруари 2019 | 20:53 - Обновена 0 0 0 0 5 Легендарният Джордж Сен Пиер е изиграл последния си професионален ММА мач. Боецът публикува емоционално съобщение до феновете си в социалните мрежи. Към него той приложи напечатано обръщение, което саморъчно е подписал. „Анонсирам оттеглянето си от UFC и смесените бойни изкуства. Ще продължа да тренирам ММА до края на живота си, но е време да спра активната си кариера. Прочетете пълното ми изявление“, заяви Джи Ес Пи. I’m announcing my retirement from the UFC and mixed martial arts competition. I intend to keep training and practicing martial arts for as long as I live, but now is the time that I chose to end my career as a professional MMA athlete. Read my official statement in the images. pic.twitter.com/uMP0LE5XeF — Georges St-Pierre (@GeorgesStPierre) February 21, 2019 Ето какво гласи то: „Анонсирам оттеглянето си от UFC и смесените бойни изкуства. Ще продължа да тренирам ММА до края на живота си, но е време да спра активната си кариера. Винаги съм планирал да напусна спорта, когато самият аз реша. Изисква се много дисциплина да бъдеш шампион. Същото е и с отказването, когато все още се чувстваш добре физически и психически.“ „Има няколко човека, на които искам да благодаря. Първо – на семейството ми. Те са причината за моя успех. На феновете ми. Винаги са били лоялни и за тях се биех. Колкото и трудно да е изглеждало – те бяха там. По време на подготовката ми и изобщо. Отборът ми и треньорите. Научихте ме как да стана най-добрия атлет в Октагона“, продължи Джордж. „На UFC. Организацията, която ми даде шанс да покажа уменията си пред света. От UFC 46 до UFC 217. Завинаги ще съм благодарен за работата на Лоренцо и Франк Фертита, както и на Дейна Уайт. На всички от UFC. Тези мъже и жени сбъднаха мечтите ми. На спонсорите и бизнес партньорите. За доверието и връзката ни.“ „На агентите ми и мениджърите. Вие бяхте моят гръб в бизнес света – отвъд клетката. Искам да благодаря и на всичките си опоненти. Срещнах най-добрите в поколението си. Те са невероятни атлети и извадиха най-доброто от мен. Стоях срещу тези мъже и усещах как ставам по-силен, отколкото съм мечтал. Да бъда истински шампион, мерси!“ "I will be forever thankful."



@GeorgesStPierre pic.twitter.com/20PU9DLLFn — UFC (@ufc) February 21, 2019 „Отказвам се от състезателната кариера с гордост. Успях да сложа отпечатък върху този спорт. Ще продължа да подобрявам ММА битките и да работя в тази насока. Завинаги ще остана фен. Сега е ред на новата генерация шампиони, които с удоволствие ще наблюдавам!“. Канадецът завърши с 26 победи и само 2 загуби. За последно той падна през далечната 2007 година. В момента е на 37. Считан за един от най-добрите в историята, Джи Ес Пи е шампион на UFC в 2 категории – средна и полусредна. boec.bg

Още по темата

0 0 0 0 5 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3103 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1