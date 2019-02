Пламен Константинов и Локо (Новосибирск) удариха Динамо в Москва (видео + снимки)

View this post on Instagram

Четыре партии, а ощущение, что пять – матч между московским «Динамо» и «Локомотивом» шел 2 часа 40 минут! Сегодня «Локо» по-настоящему разогрел Лавочкина и взял реванш за поражение на домашней площадке! . Ильяс Куркаев и Алексей Родичев по 5 раз каждый накрыли соперника блоком, всего же у игроков «Локо» 18 очков на блоке! Константин Бакун вновь лучший – наш диагональный наколотил 30 очков! . Спасибо болельщикам, которые поддерживали команду с трибун дворца спорта «Динамо», спасибо всем, кто переживал за просмотром трансляции! Мы чувствовали вашу силу! . #вклокомотив #новосибирск #нск #тольколокотолькопобеда #вфв #суперлига #волейбол #lokovolley #volleyball #lolomotiv #novosibirsk #nsk #superligamenvolley #sport #bestplayers #russia #russianvolleyball

