Италия Макси Лопес: Икарди се държи с мен по-зле от Уанда 22 февруари 2019 | 18:20 0 0 0 0 2 Макси Лопес даде доста интересно интервю за Radio La 990, в което разкри подробности за отношенията си с Мауро Икарди и Уанда Нара. Икарди и Лопес бяха много добри приятели, докато Макси имаше връзка с Нара, от която има и три момчета. Впоследствие Икарди „отне“ съпругата на своя приятел и заживя с нея. Лопес призна, че семейство Икарди не му разрешава да се вижда с неговите деца и сподели гледната си точка за решението на Интер да отнеме капитанската лента от Мауро. Maxi Lopez: Wanda Nara's former partner opens up about #Icardi saga https://t.co/HI5Cca2rPg pic.twitter.com/J5f36fTOaH — CalcioMercato (En) (@CmdotCom_En) 22 февруари 2019 г. „Надявам се, че Аржентина ще побеждава дори и с Мауро Икарди на върха на атаката. Не ме интересува кой е нападател на националния отбор. Винаги бих подкрепил Аржентина. Уанда прекалява винаги. В Италия директорите са по-сериозни, за разлика от тези в Аржентина. Всичко в Италия е различно. Това, което се случва в момента с Икарди, е, защото директорите на Интер са отегчени от нея. Икарди не е това, което беше преди. Добрите агенти могат да направя разликата, защото знаят как да четат тези моменти. Знаят кога да пресират и кога да говорят. Мисля си, че футболист от нивото на Икарди трябва да бъде представляван от човек с такова ниво на професионализъм“. „Уанда ми предложи да стане мой агент, но аз отказах. Исках да запазя семейството си и да има хармония. Исках да разделя двете неща. Винаги съм избирал по-слаби отбори заради децата ми, защото искам да бъда до тях. Предпочитам да не говоря. Понякога реагирам, но целта ми винаги е била да защитавам децата си. Отговарям, когато ме атакуват. Сега не виждам децата си, а понякога дори не ми позволяват да разговарям с тях по телефона. Последният път, в който ги видях, беше през декември. През януари ги видях за няколко часа, след като поисках разрешение“.

Icardi and Wanda Nara spotted at the Giuseppe Meazza... pic.twitter.com/ewu3CoxU2y — ForzaItalianFootball (@SerieAFFC) 21 февруари 2019 г. „С Уанда няма хармония. През годините разговаряхме помежду си чрез адвокати. Мауро има същото поведение като на Уанда. Понякога е и по-зле. Реших да не контактуваме, защото винаги се държи зле. Бях му казал, че ще разбере как се чувствам, когато и той стане баща. Е, той стана баща, но не разбра. Ето ви пример: вчера едно от децата ми имаше рожден ден и му се обадих, но му взеха телефона. Какви контакти можеш да имаш с такива хора?“.

