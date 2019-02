Хабиб пусна на пазара парфюма си

Шампионът в лека категория на UFC Хабиб Нурмагомедов пуска на пазара своя парфюм, който ще се нарича "The Eagle". От доста време Хабиб работеше по тази своя идея и сега тя е факт. Неговият парфюм излиза на пазара на 23 февруари в Москва.

New perfume fragrance from @TeamKhabib . February 23 will start sales in Moscow. pic.twitter.com/t3tKzSL1Ap

В момента Хабиб е в Сеул, където помага на своя приятел Шамил Завуров, който ще се бие на 23 февруари:

@TeamKhabib arrived in #Seoul on #ROADFC52 His close friend Shamil Zavurov will fight here | Feb 23. pic.twitter.com/Rj0IVZuPfP