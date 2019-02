Марица срещу Раковски преди мача срещу Алианц

Отборът на Марица (Пловдив) приема Раковски (Димитровград) в среща от 12-ия кръг в НВЛ. Двубоят ще се проведе утре, 23 февруари, от 18:00 б.в. в зала Колодрума.

В сряда шампионът на България записа историческа първа победа в групите на Шампионската лига. Маричанки победиха с 3:1 (25:15, 19:25, 25:15, 25:16) френския шампион Бези (Безие) в петата си среща в Група А на най-силния европейския клубен турнир в женския волейбол. За маричанки предстои още един двубой в груповата фаза на Шампионската лига. Във вторник, 26 февруари, от 20:00 б.в. в зала Колодрума пристига немският Алианц МТФ (Щутгарт).

