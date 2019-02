Марешка Глушук на корицата на Playboy за рождения си ден

Нора Недкова и комедиантаът Ники Станоев - на представянето на новия брой на Мъжката Библия в Megami Club – Hotel Marinela. Незрящо момче, влюбено в Нора Недкова, специален гост на партито.

Интервю с майстора-пицар Радо Кирязов, ексклузивната фотосесия „Вампирела“ на Евгения Радилова – Ени, неразказаните истории на Фреди Меркюри и историята на Доналд Тръмп са само част от материалите, които гост-главният редактор Любен Дилов-син е подготвил в новия брой на сп. Playboy.Парти сезонът на Playboy започна ударно с бутиково Love Is In The Air парти в Megami Club - Hotel Marinela на 15 февруари. Топ моделите на Playboy Анна Мария Чернева, Диана Цветкова и звездното трио от Playmate Of The Year 2018 - носителката на титлата Жанета Осипова и подгласничките й - Дениз Хайрула и Несрин Исинова, направиха истински спектакъл на сцената. Всички участнички получиха подаръци от марката Kenzo, предоставени от Beauty Zone. В шоуто се включи очарователната Марешка Глушук, която имаше двоен повод за празнуване. Освен че красавицата изгря в гореща фотосесия, заснета в спортен център Атама от популярния фотограф Ивомир Пешев, сексапилната блондинка отпразнува и рождения си ден, който беше на 13 февруари.

Събитието по повод представянето на новия брой събра столичния елит, а сред специалните гости беше и строителният предприемач Йордан Динев. Комедиантът Ники Станоев също уважи партито в компанията на приятели, а една от любимите им зони беше шоколадовият бар с шотове на Gledfidich и желирани бонбони, изработени от шеф Радо Стамболов по рецепта за коктейл Beluga Gimlet. Нора Недкова също се появи на партито на Playboy след дълго медийно отсъствие. В компанията на приятели дойде и Евгения Радилова – Ени, чиято ексклузивна фотосесия „Вампирела“ излиза в настоящия брой на списанието. За доброто настроение на всички гости се погрижиха водка Beluga, просеко Botega, уиски Gledfidich и Vina Esmeralda. Дамите получиха специални подаръци – козметични продукти за коса от луксозната марка Selective Professional.

Освен да се весели, публиката беше изключителна впечатлена от един гост - незрящото момче Добри, чиито родители са също незрящи, е запален фен на конкурса Playmate Of The Year и въпреки несгодите следи всички изяви на палавите зайчета чрез компютърен софтуер, който преобразува изображеието в говор и звук. По този начин той дори е създал фен страница на актуалната мис Playmate – Жанет Осипова, която лично поддържа. За пръв път можа да докосне на живо и Ана-Мария Чернева, и Нора Недкова и Жанет Осипова, всяка от които се отби на масата му да го прегърне, да си поговорят и да се снимат заедно. Тези сцени развълнуваха всички. Добри беше специално поканен от организаторите на партито и поставен на една от най-добрите маси в Megami Club – Hotel Marinela, непосредствено до сцената, за да може да чува и усеща и най-малките подробности от случващото се там.

Love Is In The Air беше само началото. Парти сезонът на Playboy продължава с тематични събития през цялата година, но секси спектаклите ще се провеждат ексклузивно в Megami Club – Hotel Marinela и Megami Club Plovdiv.