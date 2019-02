Испания Де Йонг: Барселона е отборът на мечтите ми 22 февруари 2019 | 14:58 - Обновена 0 0 0 0 0



За трансфера в Барса: Беше много емоционално. Бях много развълнуван и когато взех решението, отпразнувах го със семейството ми. Президентът Бартомеу ми разказа всичко за Барселона и предимството да играя там. Това много ми помогна, защото винаги съм бил за Барса. Още от малък винаги съм искал да играя в Барса. Харесват ми играчите, както и стила. Барселона е отборът на моите мечти.



За целите: Мечтата ми е да се превърна във важен играч за Барселона. Дано да спечеля много титли с тима. За момента това са моите цели.



За Барса и холандците: Познавам ги почти всичките. Знам, че Холандия и Барса имат силна връзка помежду си заради Йохан Кройф. Очаквам да постигна важни неща там. Когато Барселона прояви истински интерес към мен, попитах Марк Овермарс (спортния директор на The legacy of @JohanCruyff

Don’t miss De Jong’s first interview!

https://t.co/31109cvIWJ#EnjoyDeJong pic.twitter.com/hkrio1hfHI — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 21, 2019 За стила на игра: Тези на Барса и Аякс са сходни. И двата отбора искат да играят добър футбол с много владеене на топката. Вярвам, че стиловете им са подобни. Дали притежавам стила на Барселона? Ще трябва да разберем, когато заиграя там.



За себе си като играч: Трудно ми е да говоря хубави неща за себе си. Мисля, че съм играч, който иска да владее топката и да я разиграва. Това е главната ми характеристика. Имам много за подобряване - да бележа повече, да правя повече асистенции, да защитавам по-добре, да бъда малко по-силен, да развия играта ми с левия крак, … много неща са. Вярвам, че мога да играя на всяка една позиция в средата на терена. Нямам си предпочитана, ще видим къде ще пасна най-добре.



За Лионел Меси: Нямам търпение да играя с него. Вярвам, че е най-добрият играч за всички времена. Много е труден за описване, той е най-завършеният. Може да прави, каквото си поиска, със или без топка. Създава много положения, има невероятна левачка. Толкова е интелигентен… на друго ниво е. Frenkie de Jong, Barça’s new signing, describes Leo #Messi

https://t.co/31109cvIWJ#EnjoyDeJong pic.twitter.com/ImhEZTdEyL — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 21, 2019 За останалите си нови съотборници: ? Поговорих си с него, когато тръгна слухът. Той ми задаваше въпроси, а аз също го питах за клуба и града. Отговаряше ми с позитивни съобщения. Каза ми, че нивото на тренировките е много високо, защото има топ играчи. Каза ми също, че ако отида в Барса, ще израсна по-бързо като играч и това улесни решението ми.



За “Камп Ноу”: Невероятен е, сред най-големите стадиони в Европа. Това е един много просторен стадион и това ми харесва. Имам желанието да играя там.



За първия му спомен за Барселона: Когато бях малък, отидох на стадиона по време на екскурзия. Направих тур на “Камп Ноу”, когато бях на шест години и това беше първият ми досег за Барса. Преди три години дойдох с приятелката ми. Моят агент ми осигури много добри билети. Насладих се много на мача. Май беше срещу

Frenkie de Jong introduces himself to the Barça fans

Check out the full interview at https://t.co/31109cvIWJ#EnjoyDeJong pic.twitter.com/OQjNlinoci — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 21, 2019 За Ел Класико: Разбира се, че знам за Ел Касико, всички знаят за него. Удоволствие е да се наблюдава мача, винаги го правя. Надявам се скоро да играя в него.



За Ла Лига: Нивото е много високо. Много хора вярват, че Висшата лига е по-силна, но се съмнявам в това. Техническото ниво на играчите в Ла Лига е по-високо. Премиър лийг е много напрегната, но Примера дивисион е много силна. Когато мога, гледам срещите. Понякога играем в един и същ час и не е възможно, но когато имам време, гледам почти всички двубои.



За себе си като личност: За това е по-добре да питате други хора. Надявам се, че съм приятен човек и мил с хората. Новото попълнение на Барселона Френки Де Йонг даде обширно интервю пред клубната телевизия, в което говори по най-различни теми, свързани със себе си и тима.Беше много емоционално. Бях много развълнуван и когато взех решението, отпразнувах го със семейството ми. Президентът Бартомеу ми разказа всичко за Барселона и предимството да играя там. Това много ми помогна, защото винаги съм бил за Барса. Още от малък винаги съм искал да играя в Барса. Харесват ми играчите, както и стила. Барселона е отборът на моите мечти.Мечтата ми е да се превърна във важен играч за Барселона. Дано да спечеля много титли с тима. За момента това са моите цели.Познавам ги почти всичките. Знам, че Холандия и Барса имат силна връзка помежду си заради Йохан Кройф. Очаквам да постигна важни неща там. Когато Барселона прояви истински интерес към мен, попитах Марк Овермарс (спортния директор на Аякс - б.р.) за града и той ми отвърна, че е невероятен. Той живя там три или четири години, не помня добре, и ми каза, че всичко е било чудесно: играчите, хората, живота,… Каза ми, че ако е имал тази възможност, щял е да се възползва от нея. Обадих се и на Куман нощта преди да подпиша и той беше много доволен. Вярвам, че Кройф означава за мен това, каквото и за всички: футбол в чистия му вид. Промени играта с тоталния си футбол в “Оранжевата машина” от 1974 г. Имаше огромен талант за футбола и беше една велика личност.Тези на Барса и Аякс са сходни. И двата отбора искат да играят добър футбол с много владеене на топката. Вярвам, че стиловете им са подобни. Дали притежавам стила на Барселона? Ще трябва да разберем, когато заиграя там.Трудно ми е да говоря хубави неща за себе си. Мисля, че съм играч, който иска да владее топката и да я разиграва. Това е главната ми характеристика. Имам много за подобряване - да бележа повече, да правя повече асистенции, да защитавам по-добре, да бъда малко по-силен, да развия играта ми с левия крак, … много неща са. Вярвам, че мога да играя на всяка една позиция в средата на терена. Нямам си предпочитана, ще видим къде ще пасна най-добре.Нямам търпение да играя с него. Вярвам, че е най-добрият играч за всички времена. Много е труден за описване, той е най-завършеният. Може да прави, каквото си поиска, със или без топка. Създава много положения, има невероятна левачка. Толкова е интелигентен… на друго ниво е. Яспер Силесен ? Поговорих си с него, когато тръгна слухът. Той ми задаваше въпроси, а аз също го питах за клуба и града. Отговаряше ми с позитивни съобщения. Каза ми, че нивото на тренировките е много високо, защото има топ играчи. Каза ми също, че ако отида в Барса, ще израсна по-бързо като играч и това улесни решението ми. Серхио Бускетс ? Той е удивителен играч, най-добрият полузащитник в света. Има изключителен поглед върху играта и нямам търпение да съм заедно с него на терена, за да го наблюдавам и да се уча. Артур ? Има голям талант. Страхотен играч е, доста е добър с топката. Много ми харесва. Иван Ракитич ? Неверотен е и има недосегаема кариера. Той е сред най-добрите полузащитници в света. Има силен изстрел. Тактически е много силен и притежава голяма техника. Филипе Коутиньо ? Удивителен играч, има много предимства и силен шут с вътрешния крак. Нямам търпение да играя с него. Артуро Видал ? Има голяма енергия, много е силен, умее да бележи и да брани като най-добрите. Карлес Аленя? Много е талантлив. Има страхотна левачка, добър дрибъл и голям талант.Невероятен е, сред най-големите стадиони в Европа. Това е един много просторен стадион и това ми харесва. Имам желанието да играя там.Когато бях малък, отидох на стадиона по време на екскурзия. Направих тур на “Камп Ноу”, когато бях на шест години и това беше първият ми досег за Барса. Преди три години дойдох с приятелката ми. Моят агент ми осигури много добри билети. Насладих се много на мача. Май беше срещу Бетис . Барса победи с 4:0 и играхме много добре. Играха Неймар , Меси и всички звезди. Прекарах си много приятно.Разбира се, че знам за Ел Касико, всички знаят за него. Удоволствие е да се наблюдава мача, винаги го правя. Надявам се скоро да играя в него.Нивото е много високо. Много хора вярват, че Висшата лига е по-силна, но се съмнявам в това. Техническото ниво на играчите в Ла Лига е по-високо. Премиър лийг е много напрегната, но Примера дивисион е много силна. Когато мога, гледам срещите. Понякога играем в един и същ час и не е възможно, но когато имам време, гледам почти всички двубои.За това е по-добре да питате други хора. Надявам се, че съм приятен човек и мил с хората.

Още по темата

0 0 0 0 0 Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 463 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1