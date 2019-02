ФИФА удари Челси с трансферно ембарго за два прозореца

Трансферното ембарго не засяга единствено женския футболен отбор на Челси, както и тимът по футзал. Клубът обаче има право да освобождава и да продава играчи.



Освен това Челси има срок от 90 дни, за да внесе корекции в случаите със засегнатите играчи.

Челси със сигурност ще обжалва, така че има голям шанс санкцията да бъде замразена за предстоящия летен трансферен прозорец. Това би означавало, че след края на сезона лондончани ще могат да извършат мащабна селекция, която трябва да покрие нуждите от нови играчи за цялата 2020-а, тъй като ембаргото най-вероятно ще обхване именно трансферните прозорци през следващата година.

Преди 10 години върху Челси също бе наложено трансферно ембарго за една година (два прозореца) заради нарушения при привличането на Гаел Какута. Клубът обжалва и впоследствие санкцията бе отменена.

Banned from signing new players in the next two transfer windows



Fined 600,000 Swiss francs



The FA also fined 510,000 Swiss francs



