Франция Диара окачва бутонките на пирона 22 февруари 2019 | 11:51



"Дойде време да "окача окончателно обувките на пирона". Дадох много на футбола и получих много благодарение на него. Това е истинска школа за мъжество. Не казвам, че направих всичко перфектно, но го направих със сърце, страст и доброта", заяви Диара в “Инстаграм”.



Халфът е играл за отбори като Арсенал, Челси и Реал (Мадрид) преди да се присъедини към Пари Сен Жермен през януари 2018 година.



Този сезон Диара имаше само три мача за френския шампион в Лига 1.



View this post on Instagram A post shared by Lass Diarra (@lass_officiel) on Feb 21, 2019 at 6:22am PST "Благодаря на всички, които са ме подкрепяли през цялата ми кариера. Аз обръщам тази страница, но няма да забравя нищо. Ще продължа да работя с ентусиазъм, решителност и искреност в новите си проекти", добави французинът. Диара има 34 мача за националния отбор на Франция.

В кариерата си е носил екипите също на Марсилия, Портсмут, Ал Джазира (ОАЕ) и Анжи (Русия).

