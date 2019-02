НБА ЛеБрон изведе Лейкърс до обрат срещу Хюстън 22 февруари 2019 | 09:34 0 0 0 0 9

LeBron James goes for 29 PTS, 11 REB, 6 AST and the @Lakers come back from 19 down to top Houston at home!#LakeShow 111#Rockets 106



Brandon Ingram: 27 PTS, 13 REB

Kyle Kuzma: 18 PTS, 6 REB, 5 AST

Reggie Bullock: 14 PTS

James Harden: 30 PTS

Chris Paul: 23 PTS, 10 REB, 9 AST pic.twitter.com/nYv2k31DiD — NBA (@NBA) February 22, 2019

“Езерняците” бяха догонващи през по-голямата част на двубоя в “Стейпълс Сентър”, а осем минути преди финалната сирена бяха със седем точки назад при 88:95, но осем точки на Джеймс, част от серия от 17-4, запалиха искрата и така се стигна до триумфа. Четири минути преди края Ел Ей вече бе напред с 99:97, а малко по-късно преднината на калифорнийци достигна осем точки, като в крайна сметка играчите на Люк Уолтън спечелиха със 111:106.



За шести път през сезона Лейкърс се връщат и печелят след изоставане от 15 или повече точки.



Джеймс вкара 29 точки, които допълни с 11 борби, 6 асистенции, 1 отнета топка и 1 чадър при стрелба 11/19 за 2 точки. Брандън Инграм направи “дабъл-дабъл” от 27 точки и 13 борби, Кайл Кузма бе трети най-добър реализатор с 18 точки, а Реджи Бълок с 14 и ДжаВейл МакГий с 11 допълниха списъка с играчи с двуцифрен актив от стартовата петица.

The Lakers erased a 19-point deficit to beat the Rockets, 111-106.



All five LAL starters scored in double figures.



Brandon Ingram finished with 27 points and 13 rebounds.



LeBron James dropped 29, 11, 6 and this big time dunk.pic.twitter.com/xok3hbnpn2 — Ballislife.com (@Ballislife) February 22, 2019

