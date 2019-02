Бейзбол Падрес дава на Мачадо $20 млн. за "добре дошъл" 22 февруари 2019 | 09:51 0 0 0 0 2



По силата на споразумението американецът с доминикански корени ще получи бонус от $20 млн. в рамките на следващите 30 дни и заплата от $10 млн. през 2019 г. Във всяка от следващите години до 2028-а включително Мачадо ще взима по $30 млн.



It's OFFICIAL! The #Padres have signed Manny Machado to a 10-year contract through the 2028 season. Welcome to San Diego, Manny! https://t.co/zr5ZnD82Sy pic.twitter.com/F8jImsTziD — San Diego Padres (@Padres) 21 февруари 2019 г.

В договора има клауза, която позволява на играча да разтрогне след края на сезон 2023 и отново да излезе на свободния пазар. Тогава инфилдерът ще е на 31 г. и ще е заработил $150 млн. в Сан Диего.



Също така Мачадо има право всяка година да посочва шест отбора, в които не може да бъде трансфериран без негово съгласие. Освен това новата суперзвезда на Падрес ще бъде настаняван в собствен хотелски апартамент, когато отборът гостува. Близките и роднините му пък ще получават премиум билети за ст. "Петко Парк".



This is going to be fun! Raise your hand if you're ready to see Manny to do damage at @PetcoPark ‍‍ pic.twitter.com/ghCrfRosf3 — San Diego Padres (@Padres) 22 февруари 2019 г.

"Талант като Мани Мачадо е един на поколение и ние сме във възторг, че той избра да прекара най-силните си години с униформа на Сан Диего Падрес – заявиха в съвместно изявление съсобствениците на клуба Рон Фаулър и Питър Сайдлър. – Това значимо споразумение говори ясно за посоката на нашата организация и за нашия ангажимент да донесем титлата от Световните серии в Сан Диего."



Основаният през 1969 г. Сан Диего Падрес е един от само седем клуба сред 30-те в Мейджър лийг, които никога не са ставали шампиони. "Отчетата" имат две титли на Националната лига (1984, 1998), но и двата пъти губят тежко в Световните серии – съответно с 1-4 срещу Детройт Тайгърс и с 0-4 срещу Ню Йорк Янкис. За последен път тимът участва в плейофите през 2006 г.



