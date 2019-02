Вижте на коя звездна дама заприлича Харпър Бекъм

Oчарователната дъщеря на Дейвид и Виктория Бекъм се превърна в център на внимание по време на ревю на майка , което бе част от Седмицата на модата в Лондон за сезон есен-зима 2019. Цялото семейство почете с присъствието си модното събитие, за да окаже отборна подкрепа на дизайнерката.Най-атрактивна обаче се оказа 7-годишната Харпър Бекъм. Единственото момиче в клана Бекъм привлече погледите с новата си, по-различна от всеки друг път, прическа. Това, което направи най-силно впечатление на присъстващите обаче, се оказа изумителната прилика на малката госпожица с едно от най-големите имена в модната индустрия – главният редакторк на американската модна библия Vogue Ана Уинтур.И двете дами показаха завиден стил от първия ред на ревюто на Виктория Бекъм. Седнала до нея, Харпър изглеждаше като умалено копие на модната диктаторка. Всички медии единодушно отбелязаха колко поразително наследничката на Бекъмови прилича на 69-годишната дама, дебютирайки с перфектно оформената си „боб“ прическа, с прясно подстриган бретон.Що се отнася до визията , явно Харпър напълно се е доверила на съветите на мама Вики, залагайки на изцяло черен ансамбъл, включващ поло и пола плисе. В отговор на предизвикания интерес пък татко Бекъм реши да се пошегува, като сподели на профила си в Инстаграм забавен колаж. На него Харпър и Уинтор се „конкурират“ по прическа със самия него. "Who wore it better? или „На коя отива повече?", запита Дейвид Бекъм под кадъра, а ние пък съответно питаме вас?