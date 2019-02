Норвежците Майкен Касперсен Фала и Йоханес Клаебо спечелиха световните титли в спринта на шампионата на планетата по ски бягане в Зеефелд, Австрия. За Фала това бе втора поредна световна титла, а норвежката стигна сравнително лесно до нея заради грубата грешка на трите шведки във финала.

По-малко от 300 метра преди финала Стина Нилсон, Мая Далквист и Йона Сундлинг се сблъскаха една в друга, което доведе до падане на Далквист и значително забавяне на Нилсон и Сундлинг. Така Фала пресече първа финалната линия с време 2:32.35 минути. Втора на 1.66 секунди остана Нилсон, а трета завърши норвежката Мари Ейде на 2.84 секунди.

Doble Gold to Norway first day World Championship Seefeld Sprint Nordic Skiing. Johannes Klæbo and Maiken Falla pic.twitter.com/fQ6S8OP7Eo